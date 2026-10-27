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La producción industrial cayó 3,4% interanual y sigue lejos de los niveles de años anteriores

La UIA estimó que la producción manufacturera cayó 3,4% interanual en septiembre y acumula un retroceso del 2,8% en nueve meses. La actividad sigue un 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

La industria argentina volvió a mostrar señales de retroceso en septiembre. Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción manufacturera cayó un 0,2% respecto de agosto y un 3,4% en la comparación interanual. Con estos resultados, el sector acumuló una contracción del 2,8% durante los primeros nueve meses de 2026.

El relevamiento del Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA) se elaboró a partir de indicadores de consumo eléctrico, demanda industrial y consultas a referentes de distintas actividades productivas. Los datos reflejan las dificultades para consolidar una recuperación, en un escenario marcado por la debilidad del consumo interno y la menor demanda de bienes durables.

Además, la producción manufacturera se encuentra un 11% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023. La caída de septiembre llegó después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registrara una mejora mensual del 1,9% en agosto, que no alcanzó para revertir la tendencia interanual negativa.

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Automotriz, metalmecánica y acero, entre los sectores más afectados

La industria automotriz continúa entre las actividades con mayores dificultades. Aunque la fabricación de vehículos creció un 1% mensual en septiembre, alcanzó el nivel más bajo para ese mes en seis años. En el acumulado del año, la producción cayó un 17% frente al mismo período de 2025 y quedó un 20% por debajo de los niveles de 2022.

La actividad metalmecánica, por su parte, registró una mejora mensual del 2,5%, pero acumula una contracción cercana al 5% interanual en los primeros nueve meses. El acero también mostró un desempeño negativo, con una caída del 4% respecto de agosto.

En contraste, la producción de aluminio primario creció cerca de un 4% mensual. La refinación de petróleo registró una baja aproximada del 5% en septiembre, aunque mantiene un crecimiento acumulado del 6% frente a 2025.

La construcción sigue lejos de los niveles anteriores

Los indicadores vinculados con la construcción también exhibieron resultados dispares. Las ventas de insumos medidas por el Índice Construya disminuyeron un 1% mensual, mientras que los despachos de cemento aumentaron alrededor del 14%, impulsados principalmente por una mayor demanda de materiales para obras de gran escala.

Pese a esa mejora, ambos indicadores continúan en terreno negativo en el acumulado anual. Las ventas de insumos registran una caída del 1,5% y los despachos de cemento, una baja cercana al 3% frente al mismo período de 2025. Además, ambas actividades permanecen más de un 25% por debajo de los niveles de 2022.

Alimentos y bebidas mostraron algunas mejoras

Dentro de la industria alimenticia hubo resultados positivos durante septiembre. La producción de bebidas creció un 8,5%, la faena vacuna aumentó un 3,3% y la porcina avanzó un 1,9%. La producción láctea también registró una mejora leve, del 0,4%.

En cambio, la molienda de oleaginosas cayó cerca de un 5%. El consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales aumentó un 1% mensual y acumuló una mejora del 5% interanual.

Los datos muestran una recuperación desigual entre las distintas ramas productivas. Mientras algunas actividades registraron avances puntuales, otras continuaron afectadas por la menor demanda y las pérdidas acumuladas. La evolución de los próximos meses permitirá determinar si la industria logra revertir el balance negativo de 2026.

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