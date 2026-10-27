El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina

El Fondo Monetario informó que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para completar la tercera revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado.

El entendimiento aún requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El organismo destacó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas.

Según el comunicado, el BCRA compró cerca de USD 16.000 millones en lo que va de 2026 y la revisión sería tratada a principios de diciembre.

La aprobación de la tercera revisión del acuerdo a nivel del personal del FMI resulta un paso fundamental, ahora solo resta que el directorio del organismo internacional lo trate.

Una vez que ello suceda se va a destrabar el desembolso pendiente por USD 900 millones (600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG)).

Es poco probable que suceda antes del próximo lunes cuando el Gobierno tiene que enfrentar un vencimiento por USD 800 millones en concepto de intereses con el organismo internacional.

“El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”, destacaron en el comunicado del organismo.

Aseguran que son el resultado de las prudentes políticas fiscales y monetaria que han permitido de la continuidad de la desinflación y la compra de reservas por parte del BCRA.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó que "avanza el programa de estabilización, creando bases sólidas para el crecimiento sostenido, sin desequilibrios, para ayudar a toda la población".

En el plano fiscal, el organismo aseguró que el superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 seguirá siendo fundamental para el programa.

Y que para 2027 se espera un esfuerzo similar como se refleja en el proyecto de presupuesto 2027 que envió el Gobierno al Congreso, siendo el cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas.

“La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales”, agregaron.

A nivel de reservas internacionales del BCRA, el FMI sostuvo que para fortalecer la resiliencia, la entidad que conduce Santiago Bausili va a seguir comprando.

Lo que se complementará con la implementación sostenida de la estrategia de financiamiento en divisas de las autoridades, que continuará movilizando financiamiento de los mercados de capitales nacionales, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones.