"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

San Juan tendrá nuevos topes de consumo eléctrico subsidiado para el verano

Nación amplió los bloques de electricidad con subsidios para las regiones más cálidas del país. San Juan está entre las 15 provincias alcanzadas por la medida, que busca contemplar el mayor consumo durante los meses de altas temperaturas.

San Juan quedó incluida en la actualización de los topes de consumo eléctrico subsidiado que dispuso el Gobierno nacional para las regiones más cálidas del país, en una medida que apunta a contemplar la mayor demanda de energía durante el verano.

La decisión fue oficializada mediante las resoluciones 299 y 300/2026 de la Secretaría de Energía, publicadas este martes en el Boletín Oficial. Los cambios establecen nuevos bloques de consumo sobre los que se aplican las bonificaciones vigentes para los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El esquema contempla 500 kWh mensuales entre noviembre y abril para las zonas clasificadas como muy cálidas. En las zonas cálidas, el bloque será de 300 kWh por mes durante todo el año, con un refuerzo a 370 kWh en diciembre, enero y febrero.

Te puede interesar...

La actualización responde a pedidos de provincias y entidades de regiones con temperaturas elevadas, donde el uso de aires acondicionados y otros equipos de refrigeración incrementa el consumo de electricidad.

La medida alcanza a unos 2,37 millones de usuarios residenciales de 15 provincias, entre ellas San Juan, La Rioja, Mendoza, Córdoba y Catamarca. La clasificación geográfica de las zonas se mantiene sin cambios: la modificación se limita a los topes de consumo.

Qué pasa con los subsidios al gas

En paralelo, Nación reglamentó las bonificaciones para el servicio de gas natural y propano por redes dentro del régimen de Zona Fría. El esquema contempla un descuento general del 50% para usuarios de la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna.

Además, se estableció una bonificación adicional del 20% sobre los consumos base para determinados usuarios residenciales inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, según las zonas bioambientales previstas en la normativa.

Temas

Te puede interesar