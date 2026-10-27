San Juan quedó incluida en la actualización de los topes de consumo eléctrico subsidiado que dispuso el Gobierno nacional para las regiones más cálidas del país, en una medida que apunta a contemplar la mayor demanda de energía durante el verano.
San Juan tendrá nuevos topes de consumo eléctrico subsidiado para el verano
Nación amplió los bloques de electricidad con subsidios para las regiones más cálidas del país. San Juan está entre las 15 provincias alcanzadas por la medida, que busca contemplar el mayor consumo durante los meses de altas temperaturas.