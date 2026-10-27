San Juan tendrá nuevos topes de consumo eléctrico subsidiado para el verano

La actualización responde a pedidos de provincias y entidades de regiones con temperaturas elevadas, donde el uso de aires acondicionados y otros equipos de refrigeración incrementa el consumo de electricidad.

La medida alcanza a unos 2,37 millones de usuarios residenciales de 15 provincias, entre ellas San Juan, La Rioja, Mendoza, Córdoba y Catamarca. La clasificación geográfica de las zonas se mantiene sin cambios: la modificación se limita a los topes de consumo.

Qué pasa con los subsidios al gas

En paralelo, Nación reglamentó las bonificaciones para el servicio de gas natural y propano por redes dentro del régimen de Zona Fría. El esquema contempla un descuento general del 50% para usuarios de la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna.

Además, se estableció una bonificación adicional del 20% sobre los consumos base para determinados usuarios residenciales inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, según las zonas bioambientales previstas en la normativa.