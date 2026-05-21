La Municipalidad de Chimbas dejó oficialmente inauguradas este jueves nuevas obras de iluminación LED en distintos sectores del departamento, como parte del plan de modernización del alumbrado público impulsado por la gestión de la intendente Daniela Rodríguez.
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Más de 100 luces LED nuevas para tres barrios de Chimbas
El municipio habilitó nuevas obras de alumbrado en los barrios Luz y Fuerza 3, Ferroviario y Loteo Díaz, donde se instalaron 106 equipos LED con fondos municipales.