Más de 100 luces LED nuevas para tres barrios de Chimbas

Además de los equipos lumínicos, la obra incluyó casi 4.000 metros de cable preensamblado 2x16, 12 luminarias ornamentales y la instalación de un gabinete destinado al comando del alumbrado público.

Desde el municipio señalaron que las tareas fueron ejecutadas con fondos propios y forman parte de un plan integral que busca avanzar hacia una cobertura total de iluminación eficiente en todo el departamento.