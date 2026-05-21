"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > luces led

Más de 100 luces LED nuevas para tres barrios de Chimbas

El municipio habilitó nuevas obras de alumbrado en los barrios Luz y Fuerza 3, Ferroviario y Loteo Díaz, donde se instalaron 106 equipos LED con fondos municipales.

La Municipalidad de Chimbas dejó oficialmente inauguradas este jueves nuevas obras de iluminación LED en distintos sectores del departamento, como parte del plan de modernización del alumbrado público impulsado por la gestión de la intendente Daniela Rodríguez.

Los trabajos se realizaron en los barrios Luz y Fuerza 3, Ferroviario y en el Loteo Díaz, donde se colocaron en total 106 luminarias LED de 150 watts.

image

Te puede interesar...

Además de los equipos lumínicos, la obra incluyó casi 4.000 metros de cable preensamblado 2x16, 12 luminarias ornamentales y la instalación de un gabinete destinado al comando del alumbrado público.

Desde el municipio señalaron que las tareas fueron ejecutadas con fondos propios y forman parte de un plan integral que busca avanzar hacia una cobertura total de iluminación eficiente en todo el departamento.

Temas

Te puede interesar