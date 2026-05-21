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Avanza la causa por el abuso en un violento robo: los detenidos ante el juez

Este jueves, se desarrolló una nueva audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en el marco de la causa que investiga el abuso a una nena de 13 años.

Este jueves, se desarrolló una nueva audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en el marco de la causa que investiga el abuso sufrido por una adolescente durante un violento robo. Los tres detenidos mayores de edad volvieron a sentarse frente al juez mientras la investigación avanza con nuevas pruebas que podrían complicar seriamente su situación judicial.

Uno de los pasos clave de la jornada fue la realización de la entrevista videograbada a la menor víctima, una instancia considerada fundamental dentro del proceso. Según trascendió, el testimonio fue contundente: la adolescente brindó detalles precisos sobre el ataque y señaló directamente al presunto autor del abuso.

Mientras tanto, el avance de la declaración de la víctima y las pruebas recolectadas se perfilan como elementos centrales para definir la responsabilidad de cada uno de los acusados.

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