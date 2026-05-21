Este jueves, se desarrolló una nueva audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en el marco de la causa que investiga el abuso sufrido por una adolescente durante un violento robo. Los tres detenidos mayores de edad volvieron a sentarse frente al juez mientras la investigación avanza con nuevas pruebas que podrían complicar seriamente su situación judicial.
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Avanza la causa por el abuso en un violento robo: los detenidos ante el juez
Este jueves, se desarrolló una nueva audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en el marco de la causa que investiga el abuso a una nena de 13 años.