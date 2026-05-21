Avanza la causa por el abuso en un violento robo: los detenidos ante el juez

Uno de los pasos clave de la jornada fue la realización de la entrevista videograbada a la menor víctima, una instancia considerada fundamental dentro del proceso. Según trascendió, el testimonio fue contundente: la adolescente brindó detalles precisos sobre el ataque y señaló directamente al presunto autor del abuso.

Mientras tanto, el avance de la declaración de la víctima y las pruebas recolectadas se perfilan como elementos centrales para definir la responsabilidad de cada uno de los acusados.