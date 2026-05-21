En San Juan, solo 27 de 36 geriátricos tienen habilitación vigente

Desde Salud Pública recordaron que este tipo de establecimientos debe cumplir exigencias específicas para funcionar legalmente. Entre los requisitos se encuentran condiciones edilicias adecuadas, sistemas de seguridad y prevención de incendios, controles médicos periódicos, personal de enfermería y documentación reglamentaria vigente.

Además, las autoridades informaron que actualmente existen 36 residencias para adultos mayores en San Juan, aunque solo 27 cuentan con habilitación vigente. Las autorizaciones tienen una duración de tres años, pero pueden ser controladas en cualquier momento mediante inspecciones sorpresivas.

Los controles son realizados por equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de enfermería, medicina, trabajo social y farmacia, que evalúan aspectos vinculados a la atención sanitaria, alimentación y condiciones generales de alojamiento.

Desde el Ministerio también solicitaron a la comunidad no naturalizar situaciones de abandono, destrato o irregularidades y recordaron que las denuncias pueden realizarse en la Dirección de Regulación y Control de Gestión, en el Centro Cívico, o a través del teléfono 4305819.