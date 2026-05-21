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En San Juan, solo 27 de 36 geriátricos tienen habilitación vigente

Salud Pública clausuró dos residencias para adultos mayores que funcionaban sin habilitación. En ambos lugares había 26 residentes y las familias deberán reubicarlos en 15 días.

El Ministerio de Salud clausuró dos residencias para adultos mayores que funcionaban sin habilitación luego de una serie de denuncias por presuntas irregularidades. Durante las inspecciones, las autoridades constataron que ambos establecimientos continuaban activos y alojaban a 26 personas mayores en total.

Los operativos fueron encabezados por personal de la Secretaría de Control y Planeamiento de Salud tras reportes sobre tres geriátricos que operarían de manera clandestina. Al momento de las inspecciones, uno de los lugares ya no se encontraba en funcionamiento, mientras que los otros dos fueron cerrados y quedaron a disposición del Tribunal de Faltas.

Según detallaron desde la cartera sanitaria, en uno de los espacios había 14 residentes y en el otro 12. A partir de la clausura, las familias tendrán un plazo de 15 días para reorganizar el alojamiento de los adultos mayores y trasladarlos a instituciones habilitadas o espacios adecuados.

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Desde Salud Pública recordaron que este tipo de establecimientos debe cumplir exigencias específicas para funcionar legalmente. Entre los requisitos se encuentran condiciones edilicias adecuadas, sistemas de seguridad y prevención de incendios, controles médicos periódicos, personal de enfermería y documentación reglamentaria vigente.

Además, las autoridades informaron que actualmente existen 36 residencias para adultos mayores en San Juan, aunque solo 27 cuentan con habilitación vigente. Las autorizaciones tienen una duración de tres años, pero pueden ser controladas en cualquier momento mediante inspecciones sorpresivas.

Los controles son realizados por equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de enfermería, medicina, trabajo social y farmacia, que evalúan aspectos vinculados a la atención sanitaria, alimentación y condiciones generales de alojamiento.

Desde el Ministerio también solicitaron a la comunidad no naturalizar situaciones de abandono, destrato o irregularidades y recordaron que las denuncias pueden realizarse en la Dirección de Regulación y Control de Gestión, en el Centro Cívico, o a través del teléfono 4305819.

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