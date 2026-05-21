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Causa por robo y abuso: liberaron a un detenido y buscan a un menor prófugo

La Justicia penal formalizó la investigación. Tras permitir el acceso a la prensa, el juez ordenó continuar a puertas cerradas ante la gravedad del caso. El liberado es hermano de un adolescente intensamente buscado.

La investigación por el violento asalto y abuso sexual contra una adolescente de 13 años, ocurrido el pasado sábado 16 de mayo en Concepción, sumó este jueves capítulos decisivos en la sala 9. Durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, la Justicia ordenó la liberación de uno de los detenidos, al tiempo que se confirmó que un menor de edad permanece prófugo y es intensamente buscado por la policía.

La sesión, que comenzó a primera mañana bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, estuvo marcada por el fuerte hermetismo y la crudeza del relato. El propio magistrado a cargo justificó la restricción al público tras los primeros minutos de iniciado el trámite judicial.

Confusión con un DNI y un prófugo clave

Uno de los giros más importantes de la jornada fue la liberación de un joven de apellido Tello, de 25 años. Según fuentes judiciales, durante los allanamientos previos, la policía había secuestrado en su poder el Documento Nacional de Identidad de la víctima.

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Sin embargo, el avance de las pesquisas determinó que el sospechoso no guardaría relación directa con el ataque, sino que el documento habría estado en manos de su hermano menor de edad. Este adolescente es quien ahora se encuentra prófugo y cuenta con pedido de captura, sospechado de ser un eslabón clave en el brutal hecho.

El estado de la causa

Con estas últimas modificaciones, el expediente cuenta con cinco personas implicadas en total: dos menores y tres mayores. Cabe recordar que el pasado martes se realizó un paso fundamental para la causa con la declaración de la víctima en Cámara Gesell. El testimonio de la menor de 13 años fue calificado como contundente, aportando precisiones determinantes sobre el ataque y permitiendo identificar a los culpables.

Mientras la fiscalía mantiene una estricta reserva para evitar la revictimización de la adolescente y no entorpecer el proceso, la situación del menor prófugo quedó derivada a la órbita de la jueza de Menores, Julia Camus, en tanto los adultos detenidos continúan a disposición de la UFI interviniente.

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