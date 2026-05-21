La investigación por el violento asalto y abuso sexual contra una adolescente de 13 años, ocurrido el pasado sábado 16 de mayo en Concepción, sumó este jueves capítulos decisivos en la sala 9. Durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, la Justicia ordenó la liberación de uno de los detenidos, al tiempo que se confirmó que un menor de edad permanece prófugo y es intensamente buscado por la policía.
Causa por robo y abuso: liberaron a un detenido y buscan a un menor prófugo
La Justicia penal formalizó la investigación. Tras permitir el acceso a la prensa, el juez ordenó continuar a puertas cerradas ante la gravedad del caso. El liberado es hermano de un adolescente intensamente buscado.