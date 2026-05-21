Causa por robo y abuso: liberaron a un detenido y buscan a un menor prófugo

Sin embargo, el avance de las pesquisas determinó que el sospechoso no guardaría relación directa con el ataque, sino que el documento habría estado en manos de su hermano menor de edad. Este adolescente es quien ahora se encuentra prófugo y cuenta con pedido de captura, sospechado de ser un eslabón clave en el brutal hecho.

El estado de la causa

Con estas últimas modificaciones, el expediente cuenta con cinco personas implicadas en total: dos menores y tres mayores. Cabe recordar que el pasado martes se realizó un paso fundamental para la causa con la declaración de la víctima en Cámara Gesell. El testimonio de la menor de 13 años fue calificado como contundente, aportando precisiones determinantes sobre el ataque y permitiendo identificar a los culpables.

Mientras la fiscalía mantiene una estricta reserva para evitar la revictimización de la adolescente y no entorpecer el proceso, la situación del menor prófugo quedó derivada a la órbita de la jueza de Menores, Julia Camus, en tanto los adultos detenidos continúan a disposición de la UFI interviniente.