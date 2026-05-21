Investigadores y docentes podrán postular a becas en Italia

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de junio de 2026, mientras que los resultados serán anunciados el 20 de julio de 2026. En total se otorgarán ocho becas.

Áreas de investigación

Las becas están orientadas a proyectos vinculados con tres grandes campos del conocimiento:

Ciencia y Tecnología: Química, Física, Matemáticas, Ingeniería Eléctrica, Informática, Ciencias de la Tierra y del Ambiente, Ciencias Farmacéuticas y disciplinas afines.

Ciencias de la Vida y la Salud: Biología, Medicina Molecular, Neurociencias, Ciencias del Comportamiento, Salud Pública, Medicina Forense y áreas relacionadas.

Ciencias Sociales y Humanidades: Economía, Derecho, Administración, Ciencias Políticas y Sociales, Humanidades, Patrimonio Cultural y campos afines.

Requisitos para postular

Los interesados deberán:

Ser ciudadanos de países clasificados por el Banco Mundial como de ingresos bajos, medios bajos o medios altos.

Contar con al menos dos años de experiencia profesional en una institución reconocida.

Estar afiliados actualmente a una universidad, instituto de investigación u organismo elegible.

No encontrarse cursando programas de doctorado ni estudios en instituciones italianas al momento de la postulación.

Beneficios de la beca

Las personas seleccionadas accederán a:

Pasajes aéreos internacionales de ida y vuelta.

Un estipendio de 150 euros brutos por semana.

Comidas durante la estancia.

Cobertura sanitaria integral.

Además, la experiencia permitirá desarrollar investigaciones en un entorno académico de excelencia, acceder a infraestructura científica de primer nivel, generar redes internacionales de colaboración y fortalecer el perfil profesional para futuras convocatorias y proyectos.

Cómo realizar la inscripción

El proceso de postulación consta de tres etapas:

1. Identificar un profesor anfitrión en la Universidad de Pavía

Contactar al docente o investigador de interés.

Presentar una propuesta de investigación y currículum vitae.

Solicitar una carta formal de invitación para desarrollar la estancia.

2. Reunir la documentación

Currículum Vitae actualizado.

Carta de invitación emitida por el profesor anfitrión.

3. Completar la solicitud online

La inscripción debe realizarse a través del formulario oficial de CICOPS

Por consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Integración y Desarrollo Regional a través del correo [email protected]

Asimismo, se solicita a quienes presenten su postulación informar dicha gestión mediante ese mismo correo electrónico. También se encuentra disponible para consultas el correo del área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Juan [email protected].