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Allanado y detenido: un joven de 18 años es investigado por ciberdelitos sexuales

El acusado tiene 18 años, estudia en la UNSJ y fue detenido en Caucete tras una investigación por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. La causa se suma a otros casos similares registrados recientemente.

La investigación por delitos vinculados a material de abuso y explotación sexual infantil volvió a poner a San Juan bajo alerta judicial. En menos de diez días, ya son cuatro las personas detenidas o condenadas en causas similares, en medio de un fuerte avance de investigaciones impulsadas por áreas especializadas en ciberdelitos y rastreo digital.

En este nuevo caso, un joven de 18 años fue detenido en Caucete durante un allanamiento realizado por personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, bajo directivas del fiscal Nicolás Alvo, junto a efectivos policiales especializados.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda del barrio Ruta 20 y terminó con la aprehensión de Juan Carlos Cornejo González, estudiante de la Universidad Nacional de San Juan, quien quedó formalmente imputado por presunta tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil agravada por la edad de las víctimas.

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Según expuso Fiscalía durante la audiencia realizada este jueves ante el juez de Garantías Mariano Carrera Pedrotti, la investigación comenzó el pasado 14 de abril luego de que una unidad especializada en delitos informáticos con asiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitiera un reporte a San Juan.

Ese informe advertía que desde una cuenta vinculada al sospechoso se habría subido contenido prohibido a Google Fotos durante los días 11 y 12 de abril. De acuerdo con la pesquisa, se trataba de videos con escenas de abuso sexual infantil.

A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas preliminares para confirmar la identidad del usuario, localizar el domicilio y avanzar con el allanamiento judicial. Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y distintos soportes informáticos que ahora serán sometidos a pericias.

Debido a que el delito atribuido contempla penas de cumplimiento condicional, Fiscalía no solicitó prisión preventiva. El juez habilitó un plazo de ocho meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria mientras continúa el análisis de los dispositivos secuestrados.

La causa permanece bajo estricta reserva judicial por la sensibilidad del contenido investigado y por tratarse de delitos que involucran a menores de edad.

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