La investigación por delitos vinculados a material de abuso y explotación sexual infantil volvió a poner a San Juan bajo alerta judicial. En menos de diez días, ya son cuatro las personas detenidas o condenadas en causas similares, en medio de un fuerte avance de investigaciones impulsadas por áreas especializadas en ciberdelitos y rastreo digital.
Allanado y detenido: un joven de 18 años es investigado por ciberdelitos sexuales
El acusado tiene 18 años, estudia en la UNSJ y fue detenido en Caucete tras una investigación por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. La causa se suma a otros casos similares registrados recientemente.