Allanado y detenido: un joven de 18 años es investigado por ciberdelitos sexuales

Según expuso Fiscalía durante la audiencia realizada este jueves ante el juez de Garantías Mariano Carrera Pedrotti, la investigación comenzó el pasado 14 de abril luego de que una unidad especializada en delitos informáticos con asiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitiera un reporte a San Juan.

Ese informe advertía que desde una cuenta vinculada al sospechoso se habría subido contenido prohibido a Google Fotos durante los días 11 y 12 de abril. De acuerdo con la pesquisa, se trataba de videos con escenas de abuso sexual infantil.

A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas preliminares para confirmar la identidad del usuario, localizar el domicilio y avanzar con el allanamiento judicial. Durante el operativo se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y distintos soportes informáticos que ahora serán sometidos a pericias.

Debido a que el delito atribuido contempla penas de cumplimiento condicional, Fiscalía no solicitó prisión preventiva. El juez habilitó un plazo de ocho meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria mientras continúa el análisis de los dispositivos secuestrados.

La causa permanece bajo estricta reserva judicial por la sensibilidad del contenido investigado y por tratarse de delitos que involucran a menores de edad.