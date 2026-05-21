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Así atenderá el comercio durante el feriado del 25 de Mayo

Al tratarse de un feriado nacional, la actividad comercial será reducida, por lo que la mayoría de los comercios permanecerán cerrados en adhesión a la fecha patria.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer cómo será la modalidad de atención comercial durante los próximos días en el marco de la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo, con el objetivo de brindar previsibilidad tanto a comerciantes como a consumidores.

En ese sentido, informaron que el lunes 25 de mayo, al tratarse de una fecha patria y feriado nacional, la actividad comercial será reducida y la mayoría de los comercios permanecerán cerrados.

No obstante, aclararon que algunos rubros podrían atender de manera excepcional, quedando la decisión final a criterio de cada comerciante.

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Asimismo, indicaron que el martes la actividad retomará su funcionamiento habitual, con apertura en los horarios normales.

Desde la Cámara destacaron la importancia de comunicar con anticipación este esquema de atención, tanto para facilitar la organización de las compras por parte de los consumidores como para permitir una mejor planificación del sector comercial sanjuanino.

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