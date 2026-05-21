La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer cómo será la modalidad de atención comercial durante los próximos días en el marco de la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo, con el objetivo de brindar previsibilidad tanto a comerciantes como a consumidores.
Así atenderá el comercio durante el feriado del 25 de Mayo
Al tratarse de un feriado nacional, la actividad comercial será reducida, por lo que la mayoría de los comercios permanecerán cerrados en adhesión a la fecha patria.