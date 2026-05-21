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Emotiva reconciliación de Moria Casán y Georgina Barbarossa tras 26 años peleadas

Las conductoras protagonizaron un emotivo dúplex entre Telefe y El Trece, recordaron su histórica amistad y quebraron en llanto al pedirse perdón frente a las cámaras.

Moria Casán y Georgina Barbarossa protagonizaron uno de los momentos más emotivos y sorprendentes de la televisión argentina al reencontrarse en vivo durante una conexión entre Telefe y El Trece. Después de 26 años de distanciamiento, las conductoras dejaron atrás viejas diferencias, compartieron recuerdos íntimos y terminaron quebrando en llanto frente a millones de espectadores.

La reconciliación había comenzado días atrás en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026 a lo Mejor de la Televisión. Allí, por pedido de Santiago del Moro, ambas se acercaron para una foto conjunta y sellaron un abrazo que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la noche. Ese gesto abrió la puerta a una conversación pendiente desde hacía décadas.

Embed - Georgina Barbarossa y Moria Casan en vivo se reencuentran tras una pelea de 26 años

Durante el dúplex televisivo, fue Moria quien tomó la iniciativa y le habló directamente a Barbarossa. "¡Bienvenida a mi vida! Quiero agradecerte que hayas pensado este dúplex. Es un acto de amorosidad, más allá de que me puedas perdonar o no", expresó "La One", visiblemente movilizada por el reencuentro.

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Georgina, por su parte, reconoció que durante muchos años estuvo dolida, aunque admitió que el paso del tiempo cambió su mirada. "Eras una columna para mí. Ya somos chicas grandes y pasó mucha agua bajo el puente. Estamos viviendo un momento del país donde hay demasiada grieta y la gente no se habla", reflexionó la conductora de Telefe.

Fiel a su estilo, Moria intentó descontracturar la situación con humor. "La grieta no tiene por qué existir. La grieta entre las piernas solamente", lanzó entre risas. Sin embargo, la charla volvió rápidamente a un tono íntimo cuando Georgina recordó los años de profunda amistad que compartieron: "Nuestros hijos merendaban juntos, lloré muchas veces sobre tu hombro y vivimos momentos muy difíciles juntas".

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Ambas repasaron situaciones personales que atravesaron durante aquellos años, desde problemas económicos y familiares hasta enfermedades y adicciones dentro de sus entornos más cercanos. Georgina recordó especialmente el apoyo que recibió de Moria mientras su esposo, "El Vasco", atravesaba una dura internación. "Vos me llevabas zapatos, pelucas y todo para levantarme el ánimo. Nos reíamos mucho aun en los peores momentos", contó emocionada.

El instante más conmovedor llegó cuando Casán confesó que nunca dejó de querer a su amiga pese al alejamiento. "Cuando te vi y te abracé, me di cuenta de que nunca te dejé de querer", afirmó antes de romper en llanto. Georgina también se emocionó y reconoció cuánto la impactó aquel abrazo en los Martín Fierro.

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