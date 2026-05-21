Emotiva reconciliación de Moria Casán y Georgina Barbarossa tras 26 años peleadas

Georgina, por su parte, reconoció que durante muchos años estuvo dolida, aunque admitió que el paso del tiempo cambió su mirada. "Eras una columna para mí. Ya somos chicas grandes y pasó mucha agua bajo el puente. Estamos viviendo un momento del país donde hay demasiada grieta y la gente no se habla", reflexionó la conductora de Telefe.

Fiel a su estilo, Moria intentó descontracturar la situación con humor. "La grieta no tiene por qué existir. La grieta entre las piernas solamente", lanzó entre risas. Sin embargo, la charla volvió rápidamente a un tono íntimo cuando Georgina recordó los años de profunda amistad que compartieron: "Nuestros hijos merendaban juntos, lloré muchas veces sobre tu hombro y vivimos momentos muy difíciles juntas".

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Ambas repasaron situaciones personales que atravesaron durante aquellos años, desde problemas económicos y familiares hasta enfermedades y adicciones dentro de sus entornos más cercanos. Georgina recordó especialmente el apoyo que recibió de Moria mientras su esposo, "El Vasco", atravesaba una dura internación. "Vos me llevabas zapatos, pelucas y todo para levantarme el ánimo. Nos reíamos mucho aun en los peores momentos", contó emocionada.

El instante más conmovedor llegó cuando Casán confesó que nunca dejó de querer a su amiga pese al alejamiento. "Cuando te vi y te abracé, me di cuenta de que nunca te dejé de querer", afirmó antes de romper en llanto. Georgina también se emocionó y reconoció cuánto la impactó aquel abrazo en los Martín Fierro.