Encargado del edificio de CFK se retractó y denunció presiones: "No ví bolsos"

Sin embargo, este jueves sostuvo que esos hechos nunca ocurrieron y admitió que había mentido en su declaración original. Además, aseguró que cuando fue citado a declarar ante el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se sintió intimidado y bajo presión.

Embed - Mercedes Ninci on Instagram: "Llegó el portero de @cristinafkirchner ! Julio César Silva es el encargado del edificio de Uruguay y Juncal y va a declarar como testigo en el juicio oral de los bolsos de las coimas!! Sabe más de la última década de la historia argentina que nadie!!!" View this post on Instagram

Según relató, durante aquel procedimiento judicial se hicieron referencias a sus hijas, situación que interpretó como una forma de coacción para sostener una versión determinada de los hechos.

La retractación ahora podría derivar en una nueva causa judicial contra Silva por presunto falso testimonio y eventual obstrucción a la Justicia, ya que reconoció haber brindado información falsa ante la Justicia Federal. De todos modos, su defensa buscará argumentar que actuó condicionado por presiones externas al momento de aquella declaración.

La causa Cuadernos continúa siendo uno de los expedientes judiciales de mayor impacto político de las últimas décadas en Argentina, con empresarios y exfuncionarios acusados de integrar un supuesto sistema de recaudación ilegal ligado a contratos de obra pública.