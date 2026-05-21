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Encargado del edificio de CFK se retractó y denunció presiones: "No ví bolsos"

Julio Silva cambió su declaración en la causa Cuadernos, negó haber visto bolsos con dinero en el departamento de Cristina Kirchner y aseguró que fue presionado cuando declaró ante Bonadio y Stornelli.

En un giro inesperado dentro del juicio oral por la causa Cuadernos, Julio Silva —encargado del edificio donde vivía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta— se retractó este jueves de la declaración que había realizado en 2018 y negó haber visto movimientos de bolsos con dinero en el inmueble.

La rectificación se produjo durante una audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°7, donde se desarrolla el juicio por la presunta trama de corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Durante su nueva declaración, Silva revisó el testimonio que había brindado años atrás, en el que afirmaba haber observado entre 2007 y 2010 ingresos frecuentes de bolsos y valijas al departamento de la ex mandataria. En aquella oportunidad había mencionado al ex secretario privado Daniel Muñoz como una de las personas que ingresaba equipaje al edificio.

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Sin embargo, este jueves sostuvo que esos hechos nunca ocurrieron y admitió que había mentido en su declaración original. Además, aseguró que cuando fue citado a declarar ante el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se sintió intimidado y bajo presión.

Embed - Mercedes Ninci on Instagram: "Llegó el portero de @cristinafkirchner ! Julio César Silva es el encargado del edificio de Uruguay y Juncal y va a declarar como testigo en el juicio oral de los bolsos de las coimas!! Sabe más de la última década de la historia argentina que nadie!!!"
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Según relató, durante aquel procedimiento judicial se hicieron referencias a sus hijas, situación que interpretó como una forma de coacción para sostener una versión determinada de los hechos.

La retractación ahora podría derivar en una nueva causa judicial contra Silva por presunto falso testimonio y eventual obstrucción a la Justicia, ya que reconoció haber brindado información falsa ante la Justicia Federal. De todos modos, su defensa buscará argumentar que actuó condicionado por presiones externas al momento de aquella declaración.

La causa Cuadernos continúa siendo uno de los expedientes judiciales de mayor impacto político de las últimas décadas en Argentina, con empresarios y exfuncionarios acusados de integrar un supuesto sistema de recaudación ilegal ligado a contratos de obra pública.

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