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¿Error o verdad oculta? El fenómeno detrás de los actos fallidos

Desde políticos hasta docentes o periodistas, nadie está exento de decir algo que no quería. Qué explica la psicología sobre los actos fallidos y por qué suelen aparecer en momentos de estrés o tensión.

Hay errores que duran apenas segundos, pero quedan grabados para siempre. Una palabra fuera de lugar, una frase mal dicha o un cambio involuntario en medio de una conversación pueden transformar un discurso serio en un momento incómodo, viral o incluso polémico. Los llamados “actos fallidos” forman parte de la vida cotidiana y, según especialistas, revelan mucho más de lo que parece.

El fenómeno ocurre cuando una persona intenta decir algo concreto, pero termina pronunciando otra palabra o expresión completamente distinta. Aunque muchas veces genera risas o vergüenza, detrás de esos deslices existen explicaciones psicológicas y neurológicas que llevan décadas siendo estudiadas.

Durante años, el psicoanálisis sostuvo que estos errores no eran casuales. La teoría clásica planteaba que los actos fallidos podían funcionar como una ventana al inconsciente y dejar al descubierto pensamientos reprimidos, emociones ocultas o deseos que la persona intentaba controlar.

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La situación suele agravarse cuando quien habla intenta corregirse rápidamente. En muchos casos, el nerviosismo, la presión o la exposición pública terminan empeorando el momento y generan un efecto dominó difícil de frenar.

El fenómeno no distingue profesiones ni edades. Puede aparecer en una charla cotidiana, en una clase, en entrevistas laborales o incluso en discursos políticos transmitidos en vivo. De hecho, quienes pasan mucho tiempo hablando en público suelen ser los más expuestos, especialmente cuando improvisan o hablan bajo tensión.

Los especialistas también explican que el cerebro trabaja constantemente seleccionando palabras dentro de una enorme red de significados y sonidos similares. En ese proceso, pueden producirse cruces involuntarios entre términos parecidos o ideas que estaban presentes en la mente en ese momento.

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Algunos estudios experimentales incluso demostraron que las personas tienden a cometer más errores relacionados con aquello que intentan evitar pensar. El estrés, el cansancio, la ansiedad o la velocidad al hablar aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir estos deslices verbales.

Sin embargo, no todos los investigadores consideran que cada acto fallido esconda un significado profundo. Parte de la psicología moderna sostiene que muchos de estos errores son simplemente fallas normales del lenguaje y del funcionamiento cerebral.

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Aun así, los actos fallidos siguen despertando fascinación porque combinan humor, incomodidad y humanidad. Son esos pequeños momentos donde el cerebro parece perder el control por un instante y deja escapar algo inesperado.

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