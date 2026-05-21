Chimbas enciende motores con la Expo FanaFest 2026

Aquí, vale destacar que en febrero pasado el sanjuanino David Keaik ganó la MTM World Champions en Brasil, convirtiéndose en el primer argentino en obtener un título mundial en car audio. El sanjuanino es cinco veces campeón argentino de SPL y desarrolló su auto íntegramente en San Juan.

El domingo 24, desde las 15, llegará la gran final de la competencia de sonido, cuyos resultados dejarán a los participantes rankeados a nivel mundial, y comenzarán las competencias de Limbo (fijo, neumático, vale todo) y escapes; además de la elección del auto más original destacado, tuning destacado, el club con más autos, las mejores motos y el auto más raro, entre otras.

También estará presente la tradicional feria de emprendedores de Chimbas y un espacio para foodtrucks.

La entrada es libre y gratuita, y los clubes participantes piden al público colaborar con un alimento no perecedero para entregar a diferentes merenderos.