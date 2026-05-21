"Quieren llegar a Messi": la técnica viral de una maestra sanjuanina y es furor

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Así, sacar un 10 pasó a equivaler a “llegar a Messi”, mientras que otras notas quedaron vinculadas a distintos jugadores del plantel campeón del mundo. La dinámica rápidamente captó la atención de los alumnos, especialmente en un curso donde el interés por las evaluaciones venía siendo bajo.

La propuesta comenzó a dar resultados casi de inmediato. De acuerdo a lo que relató la docente, en las siguientes evaluaciones se registró una mejora en el rendimiento y una participación mucho más activa durante las clases.

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El fenómeno trascendió el aula cuando Estefanía compartió un video en TikTok mostrando las correcciones de una prueba de matemáticas bajo el formato “Te sacaste un…” acompañado por la imagen de cada jugador. La publicación explotó en redes sociales, superó los 115 mil “me gusta” y acumuló cientos de comentarios de usuarios que celebraron la creatividad de la iniciativa.

Además del entusiasmo de los estudiantes, la propuesta también recibió una buena respuesta por parte de las familias y directivos escolares. Incluso, otras docentes comenzaron a interesarse por implementar un sistema similar en sus cursos.

En un contexto donde sostener la atención dentro del aula representa uno de los grandes desafíos educativos, la experiencia de esta maestra sanjuanina mostró cómo un recurso cercano a los intereses de los chicos puede convertirse en una herramienta efectiva para incentivar el aprendizaje.