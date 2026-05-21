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"Quieren llegar a Messi": la técnica viral de una maestra sanjuanina y es furor

Estefanía Rivero, una joven docente de Pocito, revolucionó su aula al reemplazar las notas tradicionales por jugadores de la Selección Argentina. La propuesta mejoró el interés y se volvió viral.

En plena cuenta regresiva para el Mundial 2026 y con la fiebre de la Scaloneta atravesando las aulas, una docente sanjuanina encontró una manera distinta de motivar a sus alumnos: reemplazó las tradicionales calificaciones numéricas por los números y figuras de los campeones del mundo. La propuesta no tardó en generar impacto entre los chicos, mejorar el interés por las evaluaciones y viralizarse en redes sociales.

La iniciativa surgió en la Escuela Las Hornillas, en Pocito, donde Estefanía Rivero transita su primer año frente a un curso. La joven docente, de 25 años, se recibió en noviembre de 2025 y comenzó este ciclo lectivo realizando una suplencia en sexto grado.

Según contó, la idea apareció al observar el entusiasmo diario de los chicos con las figuritas del Mundial y el fanatismo por la Selección Argentina. En vez de entregar un simple número en los exámenes, decidió asociar cada nota a un futbolista de la Scaloneta según el dorsal que utiliza.

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Así, sacar un 10 pasó a equivaler a “llegar a Messi”, mientras que otras notas quedaron vinculadas a distintos jugadores del plantel campeón del mundo. La dinámica rápidamente captó la atención de los alumnos, especialmente en un curso donde el interés por las evaluaciones venía siendo bajo.

La propuesta comenzó a dar resultados casi de inmediato. De acuerdo a lo que relató la docente, en las siguientes evaluaciones se registró una mejora en el rendimiento y una participación mucho más activa durante las clases.

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El fenómeno trascendió el aula cuando Estefanía compartió un video en TikTok mostrando las correcciones de una prueba de matemáticas bajo el formato “Te sacaste un…” acompañado por la imagen de cada jugador. La publicación explotó en redes sociales, superó los 115 mil “me gusta” y acumuló cientos de comentarios de usuarios que celebraron la creatividad de la iniciativa.

Además del entusiasmo de los estudiantes, la propuesta también recibió una buena respuesta por parte de las familias y directivos escolares. Incluso, otras docentes comenzaron a interesarse por implementar un sistema similar en sus cursos.

En un contexto donde sostener la atención dentro del aula representa uno de los grandes desafíos educativos, la experiencia de esta maestra sanjuanina mostró cómo un recurso cercano a los intereses de los chicos puede convertirse en una herramienta efectiva para incentivar el aprendizaje.

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