Hidráulica incorporó caudalímetros de alta tecnología

Estos caudalímetros utilizan tecnología electromagnética: el equipo genera un campo magnético y, al desplazarse el agua —que es conductora de electricidad— a través de ese campo, se produce una señal eléctrica cuya variación permite determinar la velocidad del flujo y traducirla en datos precisos.

Los instrumentos que hasta ahora utilizaba el organismo tenían más de 40 años de antigüedad, por lo que la incorporación de estos nuevos equipos, adquiridos mediante Licitación Pública, representa una mejora significativa tanto para el personal técnico del Departamento de Hidráulica como para los regantes.

Los agentes designados para la tarea de medición de caudales recibieron capacitación y práctica en el uso de estos equipos en diversos contextos y cursos de escurrimientos.

También se adquirieron 100 reglas limnimétricas, instrumentos de medición visual que permite controlar el nivel del agua en ríos, estanques, embalses o estaciones hidrométricas. Éstas deben instalarse verticalmente para permitir una lectura rápida y directa, siendo esenciales para el monitoreo hidrológico, control de inundaciones y gestión de riego.

El registro de caudales en cursos naturales o artificiales de agua resulta fundamental para una gestión sostenible del recurso hídrico, ya que permite monitorear la disponibilidad, administrar riesgos asociados a inundaciones y sequías y optimizar la distribución.