"Hubo violencia sádica", fiscales hablaron sobre el robo y abuso sexual

Durante la rueda de prensa, la fiscal Claudia Salica aseguró que las agresiones sufridas por las víctimas fueron de una violencia extrema. “Hubo agresiones hacia ambas mujeres con una violencia hasta sádica”, afirmó, al tiempo que explicó que el ataque se prolongó durante más de una hora, período en el que también se registraron agresiones físicas y el robo de distintos objetos de valor de la vivienda.

Según precisaron los fiscales, la causa quedó caratulada provisoriamente como robo agravado por el uso de arma y por escalamiento, abuso sexual gravemente ultrajante y agravado, y abuso sexual con acceso carnal.

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Otro de los puntos relevantes que surgió durante la jornada fue la ampliación de la denuncia realizada este miércoles por la mujer adulta que se encontraba en la vivienda. De acuerdo a lo informado por Salica, la madre de la adolescente también habría sido víctima de abuso sexual durante el asalto, hecho que agravó aún más el cuadro judicial de los acusados.

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En la causa intervienen actualmente dos mayores y dos menores de edad. Uno de los menores permanece detenido, mientras que el otro continúa prófugo y con pedido de captura por parte de la Justicia.

En paralelo, una de las novedades más importantes fue la liberación de un joven de 25 años de apellido Tello, oficial albañil y con antecedentes penales desde 2019. Inicialmente había sido vinculado a la causa luego de que durante los allanamientos se encontrara el DNI de una de las víctimas en su domicilio. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que el documento estaba en poder de su hermano menor de edad, señalado como uno de los sospechosos y actualmente prófugo.

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Los fiscales indicaron además que, en caso de ser encontrados culpables, los imputados podrían recibir penas que van desde los 8 hasta los 25 años de prisión.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda de Capital, donde una mujer y sus dos hijos —un niño de 8 años y una adolescente de 13— fueron sorprendidos mientras dormían por delincuentes que ingresaron a la casa, maniataron a la familia y recorrieron el inmueble en busca de elementos de valor.