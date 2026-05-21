El FMI aprobó la revisión y envía US$1.000 millones a la Argentina

“Esto representa un nuevo hito en el programa, cuyo objetivo es consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible impulsado por el sector privado. A pesar de un contexto global y nacional más complejo, el Directorio Ejecutivo evaluó que la implementación del programa se mantuvo sólida, reflejando políticas prudentes y ajustes al marco de políticas”, remarcaron las autoridades del Fondo.

El 15 de abril, después de varias semanas de espera, el organismo le había dado el visto bueno a la instancia técnica del programa firmado con la Argentina un año atrás, pero restaba el sello final de la cúpula del FMI.

En un comunicado publicado al momento de la aprobación técnica, el FMI había destacado el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, así como los acuerdos comerciales y el fomento a las inversiones en minería.

El organismo había destacado el proceso de acumulación de reservas, a través del cual el Banco Central ya compró más de US$8800 millones en lo que va del año.

Según el organismo, para finales de 2026 la Argentina deberá alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI a través de un “control del gasto riguroso y continuo” y sumar al menos US$8000 millones a las reservas netas a lo largo del año.

Qué dijo el directorio del FMI en la segunda revisión del acuerdo con la Argentina

En el reporte, el directorio del FMI señaló que la Argentina no alcanzó la meta de acumulación de reservas internacionales. Sin embargo, destacó que se cumplieron la mayoría de los “criterios de desempeño clave” y que el Gobierno implementó “medidas correctivas” para acercarse al objetivo establecido.

En esa línea, enfatizó: “El Directorio Ejecutivo celebró los avances en materia de reforma estructural y el compromiso de las autoridades de implementar un conjunto equilibrado de políticas coherentes con los objetivos del programa”.

Por su parte, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, expresó: “Las autoridades argentinas siguieron avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo”.

“La creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente al crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se implementaron ajustes de política que propiciaron un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”, agregó.

A su vez, Georgieva planteó algunos lineamientos para que el Ejecutivo avance con más reformas: “Las autoridades están comprometidas a seguir buscando un equilibrio fiscal general mediante mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.

“Con el tiempo, las reformas para mejorar la equidad y la eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones, junto con el fortalecimiento de los marcos fiscales en todos los niveles de gobierno, serán esenciales para sostener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario, que será fundamental para consolidar aún más la notable reducción de la pobreza", explicó.

La directora del organismo sostuvo que la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria siguen siendo puntos centrales para la economía argentina. En ese sentido, indicó: “La implementación sostenida del programa de compra de divisas del Banco Central, combinada con la flexibilidad continua del tipo de cambio, sigue siendo esencial para reconstruir decisivamente las reservas externas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar crisis”.

Asimismo, dijo que esta situación debe ir acompañada de una “estrategia de financiamiento multifacética” que permita recuperar el acceso a los mercados internacionales y reducir de manera gradual la dependencia del país respecto del FMI.

Por otro lado, la titular del FMI valoró las reformas impulsadas por el Gobierno: “El progreso en la desregulación de la economía y la adopción de legislación de reforma en las áreas fiscal, comercial y laboral fue notable”. De todas formas, recomendó continuar con medidas que permitan construir “una economía más competitiva y abierta”.

Sobre el final, alertó sobre los riesgos externos e internos que todavía enfrenta el país: “La formulación ágil de políticas y la planificación de contingencias siguen siendo esenciales para salvaguardar los objetivos del programa. Una comunicación clara de las políticas, junto con un apoyo social bien dirigido para mitigar los costos de ajuste a corto plazo, será fundamental para mantener la continuidad de las políticas y el respaldo social al programa de reformas de Argentina”.