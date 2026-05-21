Banda desarticulada: jóvenes sin estudios terminados y con entornos complejos

El otro detenido en el legajo es un joven de 18 años (NO REVELAMOS EL NOMBRE Y APELLIDO POR ESTRICTA ORDEN DEL JUEZ) que se desempeña como ayudante de albañil por cuenta propia, reside junto a su madre en Pocito y tampoco concluyó sus estudios secundarios. Respecto al menor de edad que ya fue aprehendido por el hecho, las autoridades mantuvieron una estricta reserva de información, confirmando únicamente que se encuentra bajo la órbita protectora y legal de la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia, pero convive con familiares con antecedentes penales.

Excarcelación y un sospechoso prófugo

Uno de los datos más relevantes de la jornada fue la liberación de un joven de 25 años de apellido Tello, de ocupación oficial albañil y con antecedentes penales que datan del año 2019. Si bien inicialmente fue vinculado a la causa debido a que en los allanamientos se secuestró el DNI de la víctima en su domicilio, las fuentes judiciales confirmaron que el documento estaba en poder de su hermano menor de edad, quien actualmente se encuentra prófugo y con pedido de captura.

Con la última modificación del escenario procesal, el expediente cuenta con cinco personas bajo investigación: tres mayores y dos menores. Los elementos probatorios recolectados hasta el momento incluyen el testimonio en Cámara Gesell brindado el pasado martes por la víctima de 13 años, el cual fue considerado contundente por los investigadores para determinar las responsabilidades del ataque.

Tello robo en concepción

Contexto: el trasfondo de la crisis educativa nacional

El perfil de los jóvenes imputados en San Juan, caracterizado por la interrupción de sus estudios secundarios, coincide con una problemática estructural que afecta a todo el territorio nacional. De acuerdo con el último informe elaborado por el observatorio Argentinos por la Educación, cada vez menos estudiantes logran terminar la escuela secundaria en tiempo y forma en el país: actualmente, solo 10 de cada 100 alumnos lo consiguen sin repetir y alcanzando conocimientos satisfactorios en las materias clave de Lengua y Matemática.

El relevamiento, que analizó la trayectoria escolar de la cohorte que inició la primaria en 2013 y finalizó el nivel medio en 2024, expone un retroceso progresivo respecto a mediciones previas. "Cuando empezamos a medir este indicador, 16 de cada 100 chicos llegaban al final de la secundaria en tiempo y forma. Pasó a 13 de cada 100 en dos cohortes anteriores y en la última medición fueron 10 de cada 100, con lo cual la situación se volvió más compleja", advirtió Martín Nista, analista de datos y uno de los autores del informe. El estudio detalla que, si bien el acceso general al último año de la escolaridad obligatoria se amplió en términos cronológicos, el nivel de aprendizaje —particularmente en el área de Matemática— ha mostrado un notable debilitamiento.