A casi una semana de que la Justicia condenara a Maximiliano Babsía, el médico que fue hallado culpable de la muerte de Julieta Viñales luego de que le practicara una cirugía de amígdalas, la madre de la joven habló con un medio nacional sobre el caso y confirmó que apelarán la sentencia.
Mamá de Julieta Viñales: "Vamos a apelar, esto no termina acá"
