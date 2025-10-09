"
Mamá de Julieta Viñales: "Vamos a apelar, esto no termina acá"

Cynthia Aboal, la mamá de Julieta Viñales, la joven que murió tras una cirugía de amígdalas, habló en un medio nacional tras la condena al médico que la operó.

El viernes pasado, el juez Ricardo Moine sentenció a Babsía a 2 años y 6 meses de prisión condicional (sin detención) por homicidio culposo y 6 años de inhabilitación para ejercer la medicina. Sin embargo, el pedido de la querella fue la pena máxima del delito que son 5 años de prisión efectiva (con detención) y 10 años de inhabilitación.

En este contexto, la mamá de Julieta, Cynthia Aboal, en diálogo con el programa El Diario de Mariana, que se transmite por Canal 8, expresó: “Fue muy duro tener que transcurrir durante un mes el relato de los médicos, enfermeras y peritos, y revivir cada momento de lo que sucedió con Julieta”.

“Lo más triste es que todo se podría haber evitado”, remarcó.

Y agregó: “La cirugía fue muy traumática, (Babsía) no nos explicó qué complicaciones tenía el postoperatorio, tampoco que una de las amígdalas era mucho más grande. Estamos con mucha impotencia, porque se podría haber solucionado en minutos”.

Respecto a la condena contra el médico por la muerte de Julio, dijo que “si bien sentimos un gran alivio por haber conseguido 2 años y 6 meses de condicional y 6 años de inhabilitación, vamos a apelar porque esto no termina acá. La Justicia debe ser completa y no nos vamos a conformar con una pena que no refleja la magnitud de lo que hizo en Julieta”, finalizó.

