Mamá de Julieta Viñales: "Vamos a apelar, esto no termina acá"

El viernes pasado, el juez Ricardo Moine sentenció a Babsía a 2 años y 6 meses de prisión condicional (sin detención) por homicidio culposo y 6 años de inhabilitación para ejercer la medicina. Sin embargo, el pedido de la querella fue la pena máxima del delito que son 5 años de prisión efectiva (con detención) y 10 años de inhabilitación.

En este contexto, la mamá de Julieta, Cynthia Aboal, en diálogo con el programa El Diario de Mariana, que se transmite por Canal 8, expresó: “Fue muy duro tener que transcurrir durante un mes el relato de los médicos, enfermeras y peritos, y revivir cada momento de lo que sucedió con Julieta”.