Caso Julieta Viñales: a horas del veredicto, su madre volvió a hablar

Cintia relató que el calvario comenzó tras la cirugía de amígdalas, una operación que consideró mal manejada en su postoperatorio. Julieta, sostuvo, no podía comer, tenía fuertes dolores y aun así el médico no mostró interés ni realizó un seguimiento adecuado. “Todo esto se podía haber prevenido”, afirmó, al remarcar que el hospital contaba con recursos y estudios para abordar la situación.

La madre también criticó la ausencia del profesional desde el episodio, asegurando que en más de cinco años nunca los llamó ni dio explicaciones. “Se emociona cuando habla de su familia, pero no cuando habla de mi hija. No tiene vergüenza”, expresó.

Con la mirada puesta en la sentencia de este viernes, la familia insiste en que el médico debe hacerse responsable de lo ocurrido.