Caso Julieta Viñales: a horas del veredicto, su madre volvió a hablar

Cintia, la mamá de Julieta, convocó a familiares y amigos a Tribunales y cuestionó duramente la actitud del médico acusado de mala praxis.

A pocas horas de que finalice el juicio contra el médico acusado por mala praxis en la atención de Julieta Viñales, su madre, Cintia, volvió a usar las redes sociales para enviar un mensaje de fuerza a su entorno y convocar a familiares y amigos a concentrarse este viernes en la puerta de Tribunales, donde se conocerá la sentencia.

Días atrás, la mujer resaltó que fueron los profesionales del Hospital Rawson quienes salvaron la vida de Julieta en el momento más crítico, al intervenir frente a una hemorragia que, según aseguró, le hizo perder el 80% de su volumen sanguíneo. Testigos médicos y de enfermería describieron el sangrado como “impresionante”, mientras que la madre rechazó la explicación del acusado, quien habría intentado minimizarlo como “un desprendimiento nuevamente y una cascarita”.

Cintia relató que el calvario comenzó tras la cirugía de amígdalas, una operación que consideró mal manejada en su postoperatorio. Julieta, sostuvo, no podía comer, tenía fuertes dolores y aun así el médico no mostró interés ni realizó un seguimiento adecuado. “Todo esto se podía haber prevenido”, afirmó, al remarcar que el hospital contaba con recursos y estudios para abordar la situación.

La madre también criticó la ausencia del profesional desde el episodio, asegurando que en más de cinco años nunca los llamó ni dio explicaciones. “Se emociona cuando habla de su familia, pero no cuando habla de mi hija. No tiene vergüenza”, expresó.

Con la mirada puesta en la sentencia de este viernes, la familia insiste en que el médico debe hacerse responsable de lo ocurrido.

