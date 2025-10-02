A pocas horas de que finalice el juicio contra el médico acusado por mala praxis en la atención de Julieta Viñales, su madre, Cintia, volvió a usar las redes sociales para enviar un mensaje de fuerza a su entorno y convocar a familiares y amigos a concentrarse este viernes en la puerta de Tribunales, donde se conocerá la sentencia.
Caso Julieta Viñales: a horas del veredicto, su madre volvió a hablar
Cintia, la mamá de Julieta, convocó a familiares y amigos a Tribunales y cuestionó duramente la actitud del médico acusado de mala praxis.