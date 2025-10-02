El juicio por la muerte de Julieta Viñales entró en su instancia final. Este jueves, en la última jornada de alegatos, la defensa del médico Maximiliano Babsía pidió su absolución en la causa donde está imputado por presunta mala praxis, tras haber operado a la joven de 18 años de amígdalas en febrero de 2020, intervención que derivó en graves complicaciones y en su posterior fallecimiento.
Caso Julieta Viñales: la defensa pidió la absolución para el acusado
En la última jornada de alegatos, los abogados de Maximiliano Babsía solicitaron que sea desligado de toda responsabilidad en la muerte de la joven de 18 años. El juez dará a conocer la sentencia este viernes.