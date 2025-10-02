"
Caso Julieta Viñales: la defensa pidió la absolución para el acusado

En la última jornada de alegatos, los abogados de Maximiliano Babsía solicitaron que sea desligado de toda responsabilidad en la muerte de la joven de 18 años. El juez dará a conocer la sentencia este viernes.

El juicio por la muerte de Julieta Viñales entró en su instancia final. Este jueves, en la última jornada de alegatos, la defensa del médico Maximiliano Babsía pidió su absolución en la causa donde está imputado por presunta mala praxis, tras haber operado a la joven de 18 años de amígdalas en febrero de 2020, intervención que derivó en graves complicaciones y en su posterior fallecimiento.

Los abogados defensores Fernando Castro y Federico Petrignani argumentaron ante el juez Ricardo Moine que Babsía actuó conforme al procedimiento quirúrgico establecido y que no incurrió en irregularidades. Sostuvieron que las complicaciones surgieron posteriormente, cuando Viñales permanecía internada en Terapia Intensiva del Hospital Rawson, por lo que pidieron que el profesional sea absuelto de culpa y cargo.

En contraste, la Fiscalía, representada por Yanina Galante, había solicitado tres años de prisión condicional (sin cumplimiento efectivo) y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. En tanto, la querella que representa a la familia Viñales pidió una pena más severa: cinco años de prisión efectiva y el mismo plazo de inhabilitación profesional.

Concluida la etapa de alegatos, el juez Ricardo Moine convocó a la lectura del veredicto, que se realizará este viernes por la mañana. La resolución será decisiva en una causa que generó gran impacto social y que reavivó el debate sobre los límites de la responsabilidad médica en casos de presunta mala praxis.

