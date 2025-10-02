Caso Julieta Viñales: la defensa pidió la absolución para el acusado

Los abogados defensores Fernando Castro y Federico Petrignani argumentaron ante el juez Ricardo Moine que Babsía actuó conforme al procedimiento quirúrgico establecido y que no incurrió en irregularidades. Sostuvieron que las complicaciones surgieron posteriormente, cuando Viñales permanecía internada en Terapia Intensiva del Hospital Rawson, por lo que pidieron que el profesional sea absuelto de culpa y cargo.

En contraste, la Fiscalía, representada por Yanina Galante, había solicitado tres años de prisión condicional (sin cumplimiento efectivo) y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina. En tanto, la querella que representa a la familia Viñales pidió una pena más severa: cinco años de prisión efectiva y el mismo plazo de inhabilitación profesional.