Después de más de cinco años de lucha, Cyntia Aboal, madre de Julieta Viñales, habló en la antesala del veredicto contra el médico Maximiliano Babsia, acusado de mala praxis por la muerte de su hija. “Llegamos al final de un pedido de justicia de más de cinco años”, declaró conmovida.
Cyntia Aboal: "Llegamos al final de un pedido de Justicia de más de 5 años"
La madre de Julieta Viñales habló, antes de conocer la sentencia para Maximiliano Babsia, quién operó de amígdalas a la joven que falleció en el 2020.