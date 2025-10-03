"
Cyntia Aboal: "Llegamos al final de un pedido de Justicia de más de 5 años"

La madre de Julieta Viñales habló, antes de conocer la sentencia para Maximiliano Babsia, quién operó de amígdalas a la joven que falleció en el 2020.

Después de más de cinco años de lucha, Cyntia Aboal, madre de Julieta Viñales, habló en la antesala del veredicto contra el médico Maximiliano Babsia, acusado de mala praxis por la muerte de su hija. “Llegamos al final de un pedido de justicia de más de cinco años”, declaró conmovida.

Julieta Viñales tenía 18 años cuando falleció en 2020, tras someterse a una operación de amígdalas realizada por el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsia. Desde entonces, su familia inició un largo proceso judicial en busca de responsabilidades por lo que consideran fue una intervención negligente.

Este viernes, luego de finalizado el juicio oral, el juez a cargo del caso dará a conocer la sentencia. La querella, en representación de la familia Viñales, solicitó la pena máxima: 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

“La Justicia tiene pruebas contundentes: testimonios de médicos, enfermeros y peritos que demuestran que Babsia tuvo otras opciones para salvarle la vida a Julieta y no quiso escuchar”, aseguró Aboal.

Para la madre de Julieta, la pena para los médicos deberían ser más duras, porque tienen en manos la vida de una persona.

