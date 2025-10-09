Cerró un supermercado en Villa Krause: qué pasará con los empleados

El proceso se originó días atrás, cuando Cencosud ofreció la opción de retiros voluntarios a su personal, una medida extendida a todas las sucursales, sin que en ese momento se mencionara la posibilidad de un cierre definitivo.

Finalmente, la empresa confirmó el cierre de la sucursal de Rawson, que afecta a 17 trabajadores, quienes recibieron distintas propuestas de desvinculación.

“Cada trabajador está evaluando las alternativas ofrecidas, y desde el Sindicato estamos acompañando en cada paso, explicando las consecuencias de cada decisión, especialmente en lo que respecta a obra social, seguro, y montos a percibir”, indicaron desde la conducción gremial.

Según trascendió, el aumento en el costo del alquiler del local habría sido el principal motivo que llevó a la empresa a tomar la determinación del cierre.

El sindicato ratificó que continuará presente y acompañando a cada uno de los compañeros, velando por el cumplimiento de sus derechos laborales y el bienestar de sus familias.