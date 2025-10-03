"
Caso Julieta Viñales: 2 años y 6 meses de prisión condicional para Babsia

Además la Justicia determinó 6 años de inhabilitación para el otorrinolaringólogo que operó a la joven de amígdalas en el 2020.

Después de cinco años de lucha incansable por justicia, la familia de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció tras una operación de amígdalas en 2020, recibió finalmente una respuesta judicial: el médico Maximiliano Babsia fue encontrado culpable por mala praxis.

El fallo fue dictado por el juez Ricardo Moine, quien sentenció a Babsia a 2 años y 6 meses de prisión condicional, además de 6 años de inhabilitación para ejercer la medicina. La familia de Julieta había solicitado la pena máxima: 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación profesional. Sin embargo, el magistrado optó por una condena menor.

El caso ocurrió en febrero de 2020, cuando Julieta fue sometida a una operación de amígdalas. Según el testimonio del propio médico durante el juicio, la joven había consultado en diciembre de 2019 por amigdalitis a repetición y expresó su deseo de operarse antes de las fiestas. Sin embargo, el procedimiento se fijó para febrero.

La operación se realizó el 10 de febrero en un sanatorio privado. Babsia relató que la cirugía duró cerca de una hora y se desarrolló con una técnica habitual. No obstante, durante el procedimiento se presentaron complicaciones por sangrado en ambas amígdalas.

“Cautericé las arterias, pero el sangrado continuaba. Finalmente se detuvo y comenzamos a despertarla”, explicó el profesional durante el juicio.

Luego de la cirugía, el médico indicó a Julieta y a su madre que debía guardar reposo absoluto y seguir una dieta fría para evitar cualquier daño en la zona intervenida. Sin embargo, el viernes posterior a la operación, la joven presentó un nuevo episodio de sangrado, por lo que fue atendida nuevamente.

Según Babsia, en esa revisión Julieta estaba consciente y sin sangrado activo, aunque presentaba el desprendimiento de una costra. Fue derivada al Hospital Marcial Quiroga y luego al Rawson. A pesar del seguimiento médico, el domingo su estado se agravó y debió ser operada de urgencia, falleciendo poco después.

