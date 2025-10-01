El juicio por la muerte de Julieta Viñales entró en su etapa final y este miércoles fue el turno de la querella. La abogada Cristina Naveda, representante de la familia de la joven de 18 años, pidió que el médico Maximiliano Babsía reciba la pena máxima prevista para este tipo de delitos: cinco años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.
Caso Viñales: pidieron la pena máxima para el médico acusado de mala praxis
La abogada de la familia solicitó cinco años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para Maximiliano Babsía. El viernes se conocerá el veredicto.