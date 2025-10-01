"
Caso Viñales: pidieron la pena máxima para el médico acusado de mala praxis

La abogada de la familia solicitó cinco años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para Maximiliano Babsía. El viernes se conocerá el veredicto.

La querella, en cambio, fue más contundente y reclamó que la condena sea de cumplimiento efectivo. Este jueves será el turno de la defensa del médico, a cargo de los abogados Fernando Castro y Federico Petrignani, quienes solicitarán la absolución del imputado.

Tras las intervenciones de todas las partes, el juez Ricardo Moine deberá dar a conocer su veredicto. La sentencia se espera para entre el viernes y el lunes próximo, y será la resolución final de un caso que lleva más de cuatro años en búsqueda de justicia.

