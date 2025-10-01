Caso Viñales: pidieron la pena máxima para el médico acusado de mala praxis

Viñales falleció el 3 de marzo de 2020, semanas después de haberse sometido a una cirugía de amígdalas realizada por Babsía. El profesional enfrenta un juicio por presunta mala praxis.

La etapa de alegatos comenzó el martes con la exposición de la fiscal Yanina Galante, quien pidió una condena de tres años de prisión condicional —es decir, sin cumplimiento en cárcel— y diez años de inhabilitación profesional.