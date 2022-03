Llega un viento clave que bajará las mínimas y reforzará el otoño

"Luego del viento, por la tarde subirá la temperatura y llegará a los 32ºC por la presencia del sol", pero instalará una masa fría que bajará las máximas del mes entrante. La mínima rondará el orden de los 9ºC y la máxima del miércoles sólo llegará a los 20ºC. Este frente se va a desplazar hacia el Noreste y dejará un sol ardiente que provocará que el jueves se eleve la temperatura a 22ºC.

Paulatinamente, el calentamiento solar irá aumentando la térmica hacia el viernes, que tendrá una máxima de 24ºC con posterior suba a 27ºC el sábado. El viento no se repetirá, según estiman los especialistas, que aseguran el inicio de los "típicos días de otoño", con máxima que alcanzan los 30ºC y mínimas que descienden al dígito.

"Luego del martes no será habitual recibir vientos en abril", adelantó Poblete. El climatólogo acentuó que el cuarto mes del año es considerado el más confortable por sus características: poco viento, pocas lluvias, sol radiante y fresco por las noches y las mañanas. Sin embargo, manifestó que podrían haber "interrupciones térmicas", pero no serán habituales. "No hará el calor de enero, pero si llega un día caluroso, será breve con menor intensidad. Esto ocurrirá porque seguirá picando el sol", dijo.

La diferencia con el verano es elocuente. En los primeros meses del año tuvimos mínimas de hasta 27ºC, pero esto no será así durante otoño. Hoy la mínima alcanzó los 14ºC, pero fue una de las últimas de este proceso de transición de temporada, ya que ahora caerán al dígito. "Apenas baje el sol vamos a empezar a sentir el frío", señaló Poblete.

¿Cómo y cuándo llegará el frío?

Para todos los que se cansaron del verano y esperan la estación de las hojas derribadas, los paisajes "azules" y las camperas, el frío se avecinará en mayo. Durante ese mes está previsto el arribo de la primera helada meteorológica, que podría llegar sobre fines del quinto mes. Es que si bien, el frío se comenzará a sentir en el ocaso de abril, mayo traerá las primeras bajas considerables en las máximas.

La helada media está prevista para junio, aunque se espera haya heladas tempranas que corten esta progresiva transformación necesaria. Pero se advierte el mes de junio como el anfitrión de los primeros fríos intensos. Este año se espera que el invierno será más bien seco, lo cual no tendrá largos y reiterados episodios de temperaturas bajo cero extremas, tal como ocurrió en otras oportunidades cuando el frío era atravesado por la humedad. "Si es seco, el sol dominará la temperatura".

Sin embargo, el invierno no será el mejor para el disfrute. Si quieren saber cuál es la porción del año que más se podrá deleitar, previo a la llegada de este frío, será precisamente abril. "Hay un índice de confort climático que se aplica a todos los meses del año. Abril tiene la mayor cantidad de confort, valorado por la combinación de la insolación, los vientos, las lluvias etc", explicó Poblete.