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Naturgy explicó los cortes de luz tras el fuerte temporal de viento

Según detalló la distribuidora, las fuertes ráfagas ocasionaron importantes daños en la infraestructura eléctrica, entre ellos la caída de postes y cableado, lo que derivó en interrupciones del suministro en varias zonas.

La empresa Naturgy San Juan emitió un comunicado para informar sobre las consecuencias que dejó el intenso temporal de viento que afectó a la provincia durante la jornada del miércoles 6 de mayo y que provocó cortes de energía en distintos sectores del Gran San Juan.

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Según detalló la distribuidora, las fuertes ráfagas ocasionaron importantes daños en la infraestructura eléctrica, entre ellos la caída de postes y cableado, lo que derivó en interrupciones del suministro en varias zonas.

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Desde la compañía señalaron que, apenas comenzó el fenómeno climático, los equipos técnicos y operativos fueron desplegados para atender la contingencia, aunque las condiciones extremas dificultaron las tareas de reparación.

“La intensidad del viento limitó el acceso y la ejecución segura de algunos trabajos durante el desarrollo del evento”, explicaron desde la empresa, al remarcar que se priorizó en todo momento la seguridad del personal.

Naturgy indicó que, una vez mejoradas las condiciones meteorológicas, continuaron las tareas para restablecer el servicio eléctrico en las áreas que todavía presentan inconvenientes.

Actualmente, las zonas más afectadas corresponden al sur del Gran San Juan, especialmente en el departamento Pocito. También se registraron daños y fallas en el departamento Sarmiento. Según precisaron, en todos los casos las averías se encuentran aisladas y en proceso de reparación.

Finalmente, la empresa agradeció la comprensión de los usuarios afectados y aseguró que continúa trabajando “con celeridad y responsabilidad” para normalizar el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

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