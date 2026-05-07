Naturgy explicó los cortes de luz tras el fuerte temporal de viento

Desde la compañía señalaron que, apenas comenzó el fenómeno climático, los equipos técnicos y operativos fueron desplegados para atender la contingencia, aunque las condiciones extremas dificultaron las tareas de reparación.

“La intensidad del viento limitó el acceso y la ejecución segura de algunos trabajos durante el desarrollo del evento”, explicaron desde la empresa, al remarcar que se priorizó en todo momento la seguridad del personal.

Naturgy indicó que, una vez mejoradas las condiciones meteorológicas, continuaron las tareas para restablecer el servicio eléctrico en las áreas que todavía presentan inconvenientes.

Actualmente, las zonas más afectadas corresponden al sur del Gran San Juan, especialmente en el departamento Pocito. También se registraron daños y fallas en el departamento Sarmiento. Según precisaron, en todos los casos las averías se encuentran aisladas y en proceso de reparación.

Finalmente, la empresa agradeció la comprensión de los usuarios afectados y aseguró que continúa trabajando “con celeridad y responsabilidad” para normalizar el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.