Bomberos voluntarios de Pocito sofocaron dos incendios provocados por viento

De acuerdo con las versiones recabadas en el lugar, el fuego se habría iniciado a raíz de una brasa proveniente de un “chulengo” utilizado durante una comida realizada en horas de la mañana. No obstante, las causas serán materia de investigación.

Horas más tarde, cerca de las 4:20 de la madrugada, se registró un segundo incendio en Villa Elisa, sobre calle 11 al oeste de Mendoza. La propiedad, que se encontraba deshabitada, era utilizada como depósito de gasoil, cubiertas, aceites, grasas y diversos elementos inflamables. Según indicaron vecinos de la zona, y aunque aún no está confirmado oficialmente, personas desconocidas habrían ingresado con fines de robo antes del inicio del fuego.

Bomberos Voluntarios de Pocito fueron los primeros en arribar al lugar, trabajando luego junto a efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan. Tras aproximadamente una hora de intensas tareas, lograron controlar el incendio, que provocó pérdidas totales en la vivienda y el depósito.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas en ninguno de los dos episodios. Las pericias determinarán las causas exactas de ambos incendios.