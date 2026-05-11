Más de 50 mil usuarios afectados: el descargo de Naturgy por los cortes de energía

La empresa explicó que desplegó cuadrillas propias y contratistas desde el inicio del fenómeno climático y aseguró que trabajaron “de manera ininterrumpida” bajo condiciones adversas. Además, indicaron que uno de los principales problemas fue el acceso a determinadas zonas por árboles caídos y estructuras comprometidas.

En el comunicado, Naturgy afirmó que para el viernes ya se había recuperado el 99% de las incidencias ocasionadas por el Zonda. Sin embargo, los nuevos daños generados por el viento Sur obligaron a extender las tareas durante todo el fin de semana.

Pese a ello, durante esos días persistieron numerosos reclamos de usuarios que continuaban sin energía eléctrica, incluso más de 36 horas después del temporal. Desde el EPRE habían advertido que analizaban posibles sanciones a la empresa por la magnitud y duración de los cortes.

Finalmente, Naturgy aseguró que el servicio quedó completamente normalizado durante la jornada del domingo 10 de mayo, tras concluir las últimas tareas de reparación en distintos puntos de la provincia.