Luego de los fuertes reclamos de usuarios y de la advertencia del EPRE sobre posibles sanciones, la empresa Naturgy emitió un comunicado para explicar lo ocurrido durante los cortes masivos de energía registrados la semana pasada en San Juan, en medio del intenso viento Zonda y el posterior temporal de viento Sur.
Más de 50 mil usuarios afectados: el descargo de Naturgy por los cortes de energía
La empresa aseguró que San Juan atravesó el viento Zonda más fuerte de los últimos 18 años. Más de 50 mil usuarios quedaron sin servicio y hubo críticas por demoras en la reposición.