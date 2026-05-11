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Más de 50 mil usuarios afectados: el descargo de Naturgy por los cortes de energía

La empresa aseguró que San Juan atravesó el viento Zonda más fuerte de los últimos 18 años. Más de 50 mil usuarios quedaron sin servicio y hubo críticas por demoras en la reposición.

Luego de los fuertes reclamos de usuarios y de la advertencia del EPRE sobre posibles sanciones, la empresa Naturgy emitió un comunicado para explicar lo ocurrido durante los cortes masivos de energía registrados la semana pasada en San Juan, en medio del intenso viento Zonda y el posterior temporal de viento Sur.

Desde la distribuidora señalaron que el miércoles 6 de mayo la provincia atravesó “el temporal de viento Zonda de mayor magnitud de los últimos 18 años”, situación que provocó daños severos en la infraestructura eléctrica, principalmente en distintos sectores del Gran San Juan y alrededores.

Según detallaron, más de 50 mil usuarios se vieron afectados por interrupciones del servicio debido a la caída de postes, cableado y árboles de gran porte sobre las líneas eléctricas. Incluso, mientras avanzaban las tareas de reparación, el viernes por la noche un fuerte viento Sur volvió a impactar sobre instalaciones que ya estaban dañadas, especialmente en Pocito, donde se registraron ráfagas superiores a los 104 kilómetros por hora.

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La empresa explicó que desplegó cuadrillas propias y contratistas desde el inicio del fenómeno climático y aseguró que trabajaron “de manera ininterrumpida” bajo condiciones adversas. Además, indicaron que uno de los principales problemas fue el acceso a determinadas zonas por árboles caídos y estructuras comprometidas.

En el comunicado, Naturgy afirmó que para el viernes ya se había recuperado el 99% de las incidencias ocasionadas por el Zonda. Sin embargo, los nuevos daños generados por el viento Sur obligaron a extender las tareas durante todo el fin de semana.

Pese a ello, durante esos días persistieron numerosos reclamos de usuarios que continuaban sin energía eléctrica, incluso más de 36 horas después del temporal. Desde el EPRE habían advertido que analizaban posibles sanciones a la empresa por la magnitud y duración de los cortes.

Finalmente, Naturgy aseguró que el servicio quedó completamente normalizado durante la jornada del domingo 10 de mayo, tras concluir las últimas tareas de reparación en distintos puntos de la provincia.

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