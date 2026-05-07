La organización de Expo San Juan Minera 2026 informó el cierre preventivo del predio hasta el mediodía de este jueves 7 de mayo, luego de las inclemencias climáticas registradas durante la primera jornada del evento.
La Expo San Juan Minera suspende actividades hasta el mediodía por el viento
Según comunicaron desde la organización, las intensas ráfagas de viento provocaron daños y afectaciones en distintos sectores del predio ferial, por lo que se resolvió suspender temporalmente las actividades.