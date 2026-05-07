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La Expo San Juan Minera suspende actividades hasta el mediodía por el viento

Según comunicaron desde la organización, las intensas ráfagas de viento provocaron daños y afectaciones en distintos sectores del predio ferial, por lo que se resolvió suspender temporalmente las actividades.

La organización de Expo San Juan Minera 2026 informó el cierre preventivo del predio hasta el mediodía de este jueves 7 de mayo, luego de las inclemencias climáticas registradas durante la primera jornada del evento.

Según comunicaron desde la organización, las intensas ráfagas de viento provocaron daños y afectaciones en distintos sectores del predio ferial, por lo que se resolvió suspender temporalmente las actividades con el objetivo de preservar la salud, la seguridad y la integridad física de participantes, expositores y trabajadores presentes en el lugar.

La medida fue adoptada ante la posibilidad de nuevas ráfagas durante la mañana y mientras se realizan tareas de evaluación y acondicionamiento de las instalaciones afectadas.

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Desde la organización señalaron que, una vez transcurrido el mediodía y en función de la evolución de las condiciones climáticas, se dará a conocer una nueva definición consensuada junto al Gobierno de la Provincia de San Juan, áreas técnicas, organismos especializados y el equipo de seguridad de Panorama Minero.

Aunque la apertura de la exposición comercial estaba prevista para las 14:00 horas, aclararon que la decisión final sobre el desarrollo de la jornada será comunicada posteriormente al mediodía.

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