La Expo San Juan Minera suspende actividades hasta el mediodía por el viento

Según comunicaron desde la organización, las intensas ráfagas de viento provocaron daños y afectaciones en distintos sectores del predio ferial, por lo que se resolvió suspender temporalmente las actividades con el objetivo de preservar la salud, la seguridad y la integridad física de participantes, expositores y trabajadores presentes en el lugar.

La medida fue adoptada ante la posibilidad de nuevas ráfagas durante la mañana y mientras se realizan tareas de evaluación y acondicionamiento de las instalaciones afectadas.