Renuevan alerta por un brusco cambio de tiempo con Zonda y viento Sur

El fenómeno se hará sentir principalmente desde la tarde, con posibilidad de instalación en el Valle de Tulum entre las 17 y las 18. Las ráfagas podrían superar los 60 km/h, con picos que escalarían incluso más durante la noche.

El impacto más inmediato será térmico: la temperatura podría trepar hasta los 31°C, en un episodio atípico para esta época del año. Se trata de un Zonda fuera de temporada, con aire seco, baja humedad y reducción de la visibilidad.

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El tramo más crítico se espera entre las 19 y las 23 horas, cuando el viento alcanzaría su mayor intensidad, generando complicaciones en distintos sectores de la provincia.

El quiebre llega de madrugada

Tras el paso del Zonda, el escenario cambiará de forma abrupta. Durante la madrugada del jueves ingresará viento Sur, que provocará un descenso marcado de la temperatura.

Para esa jornada se prevé una mínima de 9°C y una máxima que no superará los 19°C, muy por debajo de los valores del día anterior. El viento continuará presente, con ráfagas que podrían rondar entre 70 y 78 km/h, aunque ya con aire frío.

Un cambio en pocas horas

El fenómeno marca el fin de las jornadas otoñales estables y deja un escenario de alta variabilidad en cuestión de horas: del calor intenso y seco al ingreso de aire frío con fuerte circulación.

El combo climático obliga a estar atentos, sobre todo por el impacto del Zonda en la salud, la visibilidad y posibles complicaciones en la circulación.