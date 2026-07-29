Las empresas de colectivos salieron a aclarar la situación tras el comunicado del Gobierno

El punto más sensible: los fondos nacionales no llegaron

El comunicado de ATAP apuntó directamente al argumento más contundente que utilizó el Gobierno para mostrar que la situación está encaminada. Sobre la transferencia nacional del 28 de julio, las empresas fueron tajantes: que la Nación haya efectuado esa transferencia no significa que el dinero haya llegado a sus cuentas. "A la fecha de este comunicado, esos fondos aún no han ingresado a las cuentas de las empresas prestatarias", precisaron.

Respecto a las observaciones formales mencionadas por el Gobierno en algunas liquidaciones, ATAP reconoció que pudieron existir pero las relativizó. Señalaron que se trata de una "situación habitual en este tipo de trámites administrativos" que fue oportunamente subsanada, y remarcaron que esas observaciones no constituyen el origen ni explican la situación económica que hoy atraviesa el sistema.

Una deuda que viene desde enero de 2025

El reclamo de las empresas no se limita a los pagos de junio. El comunicado detalla que continúan pendientes conceptos acumulados desde hace meses: obligaciones correspondientes al año 2025, compensaciones por mayores costos reconocidos para enero y febrero de este año, pagos vinculados a servicios especiales prestados en departamentos alejados con diferencias de abril, mayo y junio, y otros compromisos económicos asumidos con las empresas, incluyendo el contrato de publicidad.

"El planteo de las empresas no se limita a una única liquidación mensual, sino que comprende un conjunto de acreencias cuya acumulación ha generado un serio desfinanciamiento del sistema y ha afectado la posibilidad de sostener la prestación del servicio en condiciones normales", subraya el documento.

Las compensaciones no son subsidios

ATAP también aclaró un punto que considera fundamental para que la comunidad entienda de qué se trata el reclamo. Las compensaciones tarifarias reclamadas no son subsidios para beneficiar a las empresas: son recursos orientados a reducir el valor del boleto que pagan los usuarios del transporte público y a sostener el equilibrio económico del sistema. o

Pese al tono firme del comunicado, ATAP reafirmó su voluntad de mantener el diálogo institucional y celebró que la Secretaría haya manifestado su disposición a analizar y verificar los reclamos planteados. Las empresas aseguraron que pondrán a disposición toda la documentación necesaria para acreditar los conceptos reclamados.