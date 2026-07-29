Extrema preocupación: buscan un helicóptero con seis ocupantes en Valle Fértil

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informó que la aeronave participaba de las actividades correspondientes a un curso de capacitación en combate de incendios forestales en la zona. Desde la repartición estatal señalaron que, desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, se dispusieron todos los recursos disponibles para las tareas de localización en coordinación con los organismos competentes, solicitando además a la comunidad informarse únicamente por los canales oficiales.

La localización tentativa del descenso se fijó en un refugio abandonado ubicado en las cercanías del denominado Circuito de los Arrieros, en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto. Para acceder a dicho punto se debe ingresar pasando la figura del Hongo, mediante una huella que únicamente permite el tránsito de vehículos 4x4 si las lluvias no han deteriorado el terreno.