Un importante operativo de seguridad y emergencia se desplegó en el departamento Valle Fértil tras confirmarse que un helicóptero con seis ocupantes a bordo debió realizar un aterrizaje de urgencia y perdió contacto, lo que activó de inmediato las alarmas y los protocolos de búsqueda.
Extrema preocupación: buscan un helicóptero con seis ocupantes en Valle Fértil
Ocurrió durante un curso de capacitación en combate de incendios forestales. Las fuerzas de seguridad activaron el protocolo de búsqueda y enfrentan una caminata de 13 kilómetros por zona protegida.