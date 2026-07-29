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Extrema preocupación: buscan un helicóptero con seis ocupantes en Valle Fértil

Ocurrió durante un curso de capacitación en combate de incendios forestales. Las fuerzas de seguridad activaron el protocolo de búsqueda y enfrentan una caminata de 13 kilómetros por zona protegida.

Un importante operativo de seguridad y emergencia se desplegó en el departamento Valle Fértil tras confirmarse que un helicóptero con seis ocupantes a bordo debió realizar un aterrizaje de urgencia y perdió contacto, lo que activó de inmediato las alarmas y los protocolos de búsqueda.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informó que la aeronave participaba de las actividades correspondientes a un curso de capacitación en combate de incendios forestales en la zona. Desde la repartición estatal señalaron que, desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, se dispusieron todos los recursos disponibles para las tareas de localización en coordinación con los organismos competentes, solicitando además a la comunidad informarse únicamente por los canales oficiales.

La localización tentativa del descenso se fijó en un refugio abandonado ubicado en las cercanías del denominado Circuito de los Arrieros, en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto. Para acceder a dicho punto se debe ingresar pasando la figura del Hongo, mediante una huella que únicamente permite el tránsito de vehículos 4x4 si las lluvias no han deteriorado el terreno.

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El subcomisario Matías Zárate, a cargo de la Comisaría 12°, detalló que las complicaciones del terreno han dificultado las comunicaciones. Asimismo, confirmó que tras el trayecto en camioneta, las patrullas deberán continuar a pie durante 13 kilómetros para llegar al sitio exacto.

Al tratarse de un área declarada Patrimonio de la Humanidad, las fuerzas de seguridad extremaron las precauciones para no generar daños en el entorno natural, trabajando en coordinación con Aeroparque. Las autoridades remarcaron que se opera bajo el protocolo del peor escenario para llegar al lugar con todo el equipamiento necesario y brindar asistencia a los seis pasajeros.

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