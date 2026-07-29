Tras la búsqueda del helicóptero, suspendieron las actividades en Ischigualasto

Según precisó el comunicado, por razones de fuerza mayor quedan canceladas tanto las excursiones diurnas como la tradicional caminata nocturna de Luna Llena en el predio ubicado en Valle Fértil.

La medida se toma mientras las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia continúan trabajando en el complejo operativo de localización de la aeronave, que trasladaba a seis ocupantes en el marco de una capacitación contra incendios forestales.