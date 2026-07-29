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Tras la búsqueda del helicóptero, suspendieron las actividades en Ischigualasto

Por razones de fuerza mayor, el Parque Provincial canceló los recorridos diurnos y la excursión de Luna Llena. En la zona continúa el operativo de búsqueda y rescate.

A raíz del operativo desplegado en la zona por el aterrizaje de urgencia de un helicóptero en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, las autoridades del área protegida emitieron un comunicado oficial informando la suspensión total de sus actividades programadas para el día de hoy.

Según precisó el comunicado, por razones de fuerza mayor quedan canceladas tanto las excursiones diurnas como la tradicional caminata nocturna de Luna Llena en el predio ubicado en Valle Fértil.

La medida se toma mientras las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia continúan trabajando en el complejo operativo de localización de la aeronave, que trasladaba a seis ocupantes en el marco de una capacitación contra incendios forestales.

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Según había detallado previamente la policía, las patrullas terrestres enfrentan un terreno de difícil acceso en la zona del Circuito de los Arrieros —cerca de la figura del Hongo—, donde se desplazan en vehículos 4x4 y deben concretar una caminata de 13 kilómetros a pie para llegar hasta el sitio del descenso y asistir a los tripulantes.

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