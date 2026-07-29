A raíz del operativo desplegado en la zona por el aterrizaje de urgencia de un helicóptero en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, las autoridades del área protegida emitieron un comunicado oficial informando la suspensión total de sus actividades programadas para el día de hoy.
Tras la búsqueda del helicóptero, suspendieron las actividades en Ischigualasto
Por razones de fuerza mayor, el Parque Provincial canceló los recorridos diurnos y la excursión de Luna Llena. En la zona continúa el operativo de búsqueda y rescate.