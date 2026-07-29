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Gobierno activó el Comité de Crisis tras la caída del helicóptero

Tras la caída del helicóptero en Valle Fértil, el vicegobernador Fabián Martín convocó urgente al Comité de Crisis.

El vicegobernador Fabián Martín, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, convocó de manera urgente al Comité de Crisis de la provincia tras el siniestro aéreo ocurrido recientemente, con el objetivo de coordinar y dar continuidad a las acciones de contención y acompañamiento destinadas a los familiares de las personas que viajaban en el helicóptero.

Asimismo, dispuso la puesta a disposición de todos los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo del operativo y la asistencia integral en el marco de esta emergencia.

Hasta el momento se conoce que son 7 los tripulantes que iban en la aeronave que se cayó en inmediaciones de Ischigualasto, en Valle Fértil. Al menos, iban tres altos mandos sanjuaninos: el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía, Marcelo Videla; y el jefe de Bomberos, Rubén Castro.

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