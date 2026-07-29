El vicegobernador Fabián Martín, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, convocó de manera urgente al Comité de Crisis de la provincia tras el siniestro aéreo ocurrido recientemente, con el objetivo de coordinar y dar continuidad a las acciones de contención y acompañamiento destinadas a los familiares de las personas que viajaban en el helicóptero.
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Gobierno activó el Comité de Crisis tras la caída del helicóptero
Tras la caída del helicóptero en Valle Fértil, el vicegobernador Fabián Martín convocó urgente al Comité de Crisis.