Gobierno activó el Comité de Crisis tras la caída del helicóptero

Asimismo, dispuso la puesta a disposición de todos los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo del operativo y la asistencia integral en el marco de esta emergencia.

Hasta el momento se conoce que son 7 los tripulantes que iban en la aeronave que se cayó en inmediaciones de Ischigualasto, en Valle Fértil. Al menos, iban tres altos mandos sanjuaninos: el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía, Marcelo Videla; y el jefe de Bomberos, Rubén Castro.