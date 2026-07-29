La Provincia decretó tres días de duelo provincial por la tragedia aérea en Valle Fértil

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Marcelo Orrego, luego de confirmarse el fallecimiento de los siete ocupantes de la aeronave. La medida establece que, durante los próximos tres días, la Bandera Nacional y la Bandera de San Juan permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos de la provincia.

Además, el decreto dispone la suspensión de todos los actos festivos organizados por organismos del Estado provincial mientras dure el duelo oficial.

En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo expresó su pesar por el fallecimiento de las siete personas y destacó que cuatro de ellas integraban organismos provinciales, desempeñándose como funcionarios y autoridades vinculadas a la seguridad y la protección civil.

Las víctimas sanjuaninas fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

Junto a ellos también perdieron la vida Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Con esta medida, la provincia rendirá homenaje a las víctimas mientras continúan las investigaciones para establecer las causas del accidente ocurrido en una zona de difícil acceso entre los departamentos de Valle Fértil y Jáchal.