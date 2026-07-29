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Horas antes del accidente, Canal 8 mostró desde el aire el trabajo del helicóptero siniestrado

La periodista Marisa Gil y el camarógrafo Claudio Pantuso recorrieron la aeronave durante una capacitación sobre combate de incendios forestales, en una cobertura que hoy adquiere un profundo significado tras la tragedia.

Lo que el martes fue una cobertura periodística sobre una capacitación para combatir incendios forestales, apenas 24 horas después se transformó en uno de los registros más conmovedores de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil.

El equipo de Canal 8, integrado por la periodista Marisa Gil y el camarógrafo Claudio Pantuso, realizó un informe especial a bordo del mismo helicóptero que este miércoles protagonizó el accidente en el que fallecieron sus siete ocupantes.

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La noticia golpeó con fuerza a quienes participaron de aquella jornada. El Gobierno de San Juan confirmó oficialmente el fallecimiento del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; del comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; del director de Protección Civil, Carlos Heredia; del comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; del piloto Matías Valenzuela; y de los brigadistas de AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

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Un informe que hoy adquiere otro significado

La cobertura se había realizado durante una capacitación nacional destinada a unificar los protocolos de actuación frente a incendios forestales.

El objetivo era mostrar cómo trabajaban en conjunto brigadistas, bomberos y pilotos especializados, quienes compartían técnicas y procedimientos para que todas las fuerzas utilizaran el mismo lenguaje operativo durante una emergencia.

El piloto, Mat&iacute;as Valenzuela

El piloto, Matías Valenzuela

Como parte de esa práctica, el equipo periodístico acompañó una demostración en el Aeroclub de Pocito.

Durante el vuelo, el piloto explicó en tiempo real cómo funciona el sistema de combate aéreo del fuego. Debido al intenso ruido del rotor, la periodista acercó el micrófono al auricular del piloto para que las explicaciones pudieran escucharse durante la transmisión, mientras el camarógrafo registraba cada maniobra desde el interior de la aeronave.

Carlos Heredia, Director de Protecci&oacute;n Civil

Carlos Heredia, Director de Protección Civil

El informe permitió conocer de cerca el trabajo que realizan estas dotaciones especializadas: desde la identificación de cada componente del helicóptero hasta el funcionamiento del recipiente que transporta el agua y el procedimiento para descargarla sobre un foco ígneo, siempre en coordinación con la base de operaciones.

La intención era mostrar la preparación y el nivel de entrenamiento de quienes tienen la misión de enfrentar incendios forestales en distintos puntos del país.

Nadie imaginaba que esa sería una de las últimas imágenes registradas del helicóptero y de parte de la tripulación que, apenas un día después, perdería la vida durante un operativo en Valle Fértil.

Hoy, aquel informe periodístico dejó de ser solamente una cobertura sobre capacitación para convertirse en el testimonio de una jornada de trabajo que terminó adquiriendo un enorme valor humano y documental tras una de las tragedias aéreas más dolorosas que enluta a San Juan.

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