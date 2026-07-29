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Confirmaron que el helicóptero se cayó en Valle Fértil: iban 7 ocupantes

Gobierno informó que son 7 los ocupantes que iban en el helicóptero que se cayó en Ischigualasto, en Valle Fértil.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informa que, tras activarse el protocolo de búsqueda de un helicóptero que participaba de las actividades correspondientes a un curso de capacitación en combate de incendios forestales, en el departamento Valle Fértil, se confirmó el siniestro de la aeronave, con 7 ocupantes.

El helicóptero pertenece a una empresa privada contratada para el desarrollo de esta instancia de capacitación.

En el lugar trabajan los equipos de emergencia y los organismos competentes, siguiendo los protocolos correspondientes. En este momento, la prioridad está puesta en las tareas operativas.

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La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público mantendrá informada a la comunidad a través de sus canales oficiales.

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