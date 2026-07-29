La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informa que, tras activarse el protocolo de búsqueda de un helicóptero que participaba de las actividades correspondientes a un curso de capacitación en combate de incendios forestales, en el departamento Valle Fértil, se confirmó el siniestro de la aeronave, con 7 ocupantes.
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Confirmaron que el helicóptero se cayó en Valle Fértil: iban 7 ocupantes
Gobierno informó que son 7 los ocupantes que iban en el helicóptero que se cayó en Ischigualasto, en Valle Fértil.