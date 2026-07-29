El Gobierno desmintió deudas con el transporte y aclaró demoras administrativas

Respecto a las liquidaciones correspondientes al mes de junio, el organismo oficial explicó que las mismas se encuentran transitando el proceso administrativo habitual. En ese sentido, remarcaron que las propias empresas presentaron la documentación respaldatoria requerida el pasado 14 de julio, por lo que el trámite de liquidación avanza dentro de los plazos legales y administrativos normales.

Sin embargo, desde la Secretaría señalaron que en varios expedientes se detectaron inconsistencias y errores en los comprobantes presentados por las compañías. Esta situación generó trabas en el circuito administrativo, requiriendo la devolución de los papeles para su posterior corrección por parte de los privados antes de poder avanzar con los pagos.