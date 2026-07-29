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El Gobierno desmintió deudas con el transporte y aclaró demoras administrativas

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte informaron que los pagos de junio están en plazo normal y atribuyeron retrasos a errores de las empresas en la documentación.

Ante los reclamos y manifestaciones públicas vertidas en los últimos días por empresarios del sector del transporte público de pasajeros, el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte dependiente del Ministerio de Gobierno, salió a aclarar la situación y desmintió categóricamente mantener deudas pendientes con las compañías prestatarias del servicio.

Respecto a las liquidaciones correspondientes al mes de junio, el organismo oficial explicó que las mismas se encuentran transitando el proceso administrativo habitual. En ese sentido, remarcaron que las propias empresas presentaron la documentación respaldatoria requerida el pasado 14 de julio, por lo que el trámite de liquidación avanza dentro de los plazos legales y administrativos normales.

Sin embargo, desde la Secretaría señalaron que en varios expedientes se detectaron inconsistencias y errores en los comprobantes presentados por las compañías. Esta situación generó trabas en el circuito administrativo, requiriendo la devolución de los papeles para su posterior corrección por parte de los privados antes de poder avanzar con los pagos.

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En cuanto a otros reclamos económicos planteados por el sector empresarial que no corresponden al periodo de junio, las autoridades informaron que dichos conceptos ingresarán en una etapa de revisión y verificación técnica. En caso de constatarse que los reclamos son procedentes, el Ejecutivo provincial abrirá una instancia de diálogo formal con las partes para abordar la temática.

Por último, en relación con los fondos nacionales vinculados a los atributos sociales de la tarjeta SUBE, la repartición recordó que el envío de esos subsidios depende exclusivamente de la Secretaría de Transporte de la Nación. Según los datos oficiales disponibles, la Nación acreditó este 28 de julio de 2026 el pago correspondiente al mes de mayo, quedando a la fecha únicamente pendiente de cancelación la partida correspondiente a junio.

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