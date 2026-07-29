Ante los reclamos y manifestaciones públicas vertidas en los últimos días por empresarios del sector del transporte público de pasajeros, el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte dependiente del Ministerio de Gobierno, salió a aclarar la situación y desmintió categóricamente mantener deudas pendientes con las compañías prestatarias del servicio.
El Gobierno desmintió deudas con el transporte y aclaró demoras administrativas
Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte informaron que los pagos de junio están en plazo normal y atribuyeron retrasos a errores de las empresas en la documentación.