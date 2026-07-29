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Qué puede pasar con CFK tras recurrir a la ONU: alcance real de la estrategia internacional

El Comité de Derechos Humanos podrá emitir recomendaciones, aunque no tiene facultades para revocar el fallo de la Justicia argentina. El Comité de Derechos Humanos podrá emitir recomendaciones, aunque no tiene facultades para revocar el fallo de la Justicia argentina.

La condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad quedó firme en junio de 2025 y, una vez agotadas las instancias judiciales dentro de la Argentina, su defensa decidió trasladar el caso al plano internacional. Los abogados de la expresidenta presentaron una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, con el objetivo de cuestionar aspectos vinculados al debido proceso y a las garantías judiciales.

El paso ante la ONU se produjo luego de que la Corte Suprema rechazara los últimos recursos extraordinarios y dejara firme la sentencia condenatoria. Con esa decisión se cumplieron los requisitos formales para acudir al organismo internacional, ya que el sistema exige que antes se hayan agotado todas las vías judiciales internas disponibles.

El alcance del organismo

Sin embargo, el alcance de esta instancia es limitado. El Comité de Derechos Humanos no funciona como un tribunal de apelación sobre las decisiones de la Justicia argentina y no puede anular la condena, ordenar la libertad de Cristina Kirchner ni revisar las pruebas del expediente. Su tarea consiste en analizar si el Estado argentino violó derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la imparcialidad judicial, el derecho de defensa o la presunción de inocencia.

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El procedimiento comenzará con el análisis de la presentación realizada por la defensa. Luego, el organismo solicitará una respuesta formal del Estado argentino, que será canalizada a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Tras estudiar ambas posiciones, los 18 expertos independientes que integran el comité emitirán una opinión sobre el caso.

Esa resolución no tendrá efectos inmediatos ni obligatorios sobre la condena. Los dictámenes del comité son considerados observaciones o recomendaciones internacionales y, aunque pueden generar responsabilidad internacional para el Estado y tener peso político y jurídico, no sustituyen las decisiones de los tribunales nacionales.

Los casos relevantes

La defensa de la expresidenta busca apoyarse en un antecedente relevante de la región: el caso de Luiz Inácio Lula da Silva. En 2022, el Comité de Derechos Humanos concluyó que en la causa Lava Jato se habían vulnerado derechos políticos y garantías de un juicio imparcial del exmandatario brasileño. No obstante, la anulación de las condenas de Lula no fue ordenada por la ONU, sino por el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil debido a irregularidades vinculadas con la competencia del tribunal y la actuación del juez Sergio Moro.

Esa diferencia es central para entender las expectativas reales del planteo de Cristina Kirchner. Incluso si el comité emitiera un dictamen favorable, ello no implicaría automáticamente la nulidad de la sentencia argentina.

La elección de esta vía internacional también tiene consecuencias procesales. El derecho internacional impide que un mismo caso sea tramitado simultáneamente ante distintos foros multilaterales. Por ese motivo, al avanzar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la defensa debe desistir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del sistema de la OEA.

La diferencia entre ambos mecanismos no es menor. Mientras el sistema de Naciones Unidas concluye con dictámenes no vinculantes, el sistema interamericano cuenta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias sí tienen carácter obligatorio para los Estados que reconocen su jurisdicción, entre ellos la Argentina.

Por ahora, el expediente internacional recién comienza y no tendrá una resolución en el corto plazo. Especialistas estiman que el trámite podría extenderse durante varios años, por lo que la discusión en Ginebra se desarrollará en paralelo a la ejecución de la condena firme dictada por la Justicia argentina.

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