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En plena Ruta de Los Arrieros: el escenario de la peor tragedia aérea de San Juan

La comitiva participaba de una capacitación sobre combate de incendios forestales cuando ocurrió el siniestro, en una zona de quebradas, vegetación y sin caminos vehiculares, lo que complicó las tareas de rescate.

El lugar donde ocurrió la tragedia aérea que conmociona a San Juan está lejos de los circuitos turísticos y de cualquier camino convencional. El helicóptero Bell 412 se precipitó en Los Arrieros, un sector ubicado al norte del Parque Provincial Ischigualasto, dentro de una extensa área fiscal conocida como Caballo Anca, entre los departamentos de Valle Fértil y Jáchal.

La aeronave trasladaba a funcionarios provinciales, brigadistas y especialistas que participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada junto al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Una vez finalizada esa actividad, el helicóptero tenía previsto continuar hacia Chilecito, La Rioja, para incorporarse al operativo que combate un importante incendio forestal en esa provincia.

El accidente ocurrió en una de las zonas más agrestes de San Juan. Según la información oficial, el helicóptero cayó en una quebrada próxima al nacimiento de las Barrancas Coloradas, a unos 10 kilómetros del último punto al que puede acceder un vehículo. Desde allí, los rescatistas debieron avanzar a pie por un terreno con abundante vegetación, grandes formaciones rocosas y fuertes desniveles.

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Las dificultades del lugar también condicionaron el operativo. El acceso terrestre demandó varias horas y fue necesario coordinar sobrevuelos para localizar con precisión la aeronave, cuyo último contacto había sido registrado a las 10:26, cuando volaba a unos 3.724 pies de altitud y a una velocidad cercana a los 81 kilómetros por hora.

El paraje donde ocurrió el siniestro forma parte del sector norte de Ischigualasto y es conocido como Los Arrieros, un lugar atravesado por antiguos senderos utilizados hace más de dos siglos para el traslado de ganado entre San Juan y La Rioja.

Precisamente por ese valor patrimonial, en los últimos años se impulsó el desarrollo de la denominada Ruta de Los Arrieros, un recorrido pensado para ampliar la oferta turística del parque y poner en valor esos antiguos caminos históricos.

Mientras continúan las tareas en el lugar, la investigación quedó en manos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo nacional encargado de esclarecer accidentes aéreos.

Los especialistas analizarán distintos aspectos antes de determinar qué ocurrió: las condiciones meteorológicas, el estado técnico del helicóptero, el plan de vuelo, el peso de la aeronave y toda la información que pueda ayudar a reconstruir los últimos minutos del Bell 412.

El escenario donde ocurrió el accidente, marcado por su aislamiento y compleja geografía, será uno de los elementos centrales para comprender cómo se desarrolló una tragedia que enluta a San Juan y al sistema de combate de incendios forestales del país.

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