El proyecto cuprífero Los Azules, perteneciente a McEwen Copper, continúa cumpliendo con los hitos previstos en su plan de desarrollo y avanza de manera sostenida hacia su etapa de construcción. En esta fase, la compañía se encuentra profundizando la ingeniería de detalle, completando los procesos técnicos exigidos y ejecutando las definiciones necesarias para asegurar una implementación eficiente en sus próximas etapas.
Paso clave en Los Azules: consolidan el plan energético para la futura mina
La compañía profundiza la ingeniería de detalle de cara a la etapa de construcción. La alternativa de conexión eléctrica reforzará la infraestructura de San Juan sin afectar el suministro de Calingasta.