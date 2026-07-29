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Paso clave en Los Azules: consolidan el plan energético para la futura mina

La compañía profundiza la ingeniería de detalle de cara a la etapa de construcción. La alternativa de conexión eléctrica reforzará la infraestructura de San Juan sin afectar el suministro de Calingasta.

El proyecto cuprífero Los Azules, perteneciente a McEwen Copper, continúa cumpliendo con los hitos previstos en su plan de desarrollo y avanza de manera sostenida hacia su etapa de construcción. En esta fase, la compañía se encuentra profundizando la ingeniería de detalle, completando los procesos técnicos exigidos y ejecutando las definiciones necesarias para asegurar una implementación eficiente en sus próximas etapas.

Dentro de esta planificación, la firma avanzará en la implementación de la alternativa de abastecimiento energético concebida para la iniciativa, garantizando así el suministro eléctrico necesario para la futura operación minera. Esta alternativa mantiene de manera íntegra el diseño original de Los Azules y no altera las condiciones de contratación local, el trabajo conjunto con las comunidades ni las oportunidades de desarrollo regional.

Asimismo, las autoridades del proyecto precisaron que el esquema de conexión no afectará el suministro eléctrico del departamento Calingasta. Por el contrario, la infraestructura aportará mayor capacidad y confiabilidad al sistema energético de la provincia de San Juan, favoreciendo la expansión productiva y la llegada de nuevas inversiones a largo plazo. En paralelo, la empresa analiza los alcances de la Resolución N.º 330/2026, emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), como parte del seguimiento regulatorio habitual.

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Los Azules se posiciona como una de las iniciativas de cobre más competitivas y sustentables a nivel global. El proyecto cuenta con la aprobación para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un Estudio de Factibilidad publicado y un acuerdo de colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC). Su diseño operativo contempla el uso de energía 100% renovable, una reducción del 74% en el consumo de agua en comparación con los procesos convencionales de molienda, una huella de carbono un 72% menor al promedio de la industria y la ausencia de dique de relaves.

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