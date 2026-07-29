Paso clave en Los Azules: consolidan el plan energético para la futura mina

Dentro de esta planificación, la firma avanzará en la implementación de la alternativa de abastecimiento energético concebida para la iniciativa, garantizando así el suministro eléctrico necesario para la futura operación minera. Esta alternativa mantiene de manera íntegra el diseño original de Los Azules y no altera las condiciones de contratación local, el trabajo conjunto con las comunidades ni las oportunidades de desarrollo regional.

Asimismo, las autoridades del proyecto precisaron que el esquema de conexión no afectará el suministro eléctrico del departamento Calingasta. Por el contrario, la infraestructura aportará mayor capacidad y confiabilidad al sistema energético de la provincia de San Juan, favoreciendo la expansión productiva y la llegada de nuevas inversiones a largo plazo. En paralelo, la empresa analiza los alcances de la Resolución N.º 330/2026, emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), como parte del seguimiento regulatorio habitual.