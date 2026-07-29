Las autoridades y los equipos de rescate se enfrentan al peor panorama en el departamento Valle Fértil, donde creen que el helicóptero con seis ocupantes a bordo se habría estrellado en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto. La pérdida total de contacto con la nave activó un dramático e intenso operativo de búsqueda y salvamento.
Valle Fértil: creen que el helicóptero se habría estrellado con los 6 ocupantes
Se habrían encontrado restos de la aeronave cerca de Ischigualasto. Rescatistas caminan 13 kilómetros por zona protegida para llegar al sitio del impacto.