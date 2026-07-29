Valle Fértil: creen que el helicóptero se habría estrellado con los 6 ocupantes

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informó que la aeronave participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales. Desde la cartera provincial confirmaron que se pusieron a disposición todos los recursos disponibles para la localización en coordinación con las fuerzas competentes, al tiempo que se pidió a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales.

El área donde se concentran los rastreos se ubica en las cercanías del Circuito de los Arrieros —ingresando pasando la figura geológica del Hongo—, con dirección a un refugio abandonado. No obstante, las condiciones del terreno hacen que la llegada de asistencia sea sumamente compleja: solo se puede avanzar en vehículos 4x4 por una huella marcada y luego completar el trayecto a pie.