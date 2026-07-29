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Valle Fértil: creen que el helicóptero se habría estrellado con los 6 ocupantes

Se habrían encontrado restos de la aeronave cerca de Ischigualasto. Rescatistas caminan 13 kilómetros por zona protegida para llegar al sitio del impacto.

Las autoridades y los equipos de rescate se enfrentan al peor panorama en el departamento Valle Fértil, donde creen que el helicóptero con seis ocupantes a bordo se habría estrellado en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto. La pérdida total de contacto con la nave activó un dramático e intenso operativo de búsqueda y salvamento.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informó que la aeronave participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales. Desde la cartera provincial confirmaron que se pusieron a disposición todos los recursos disponibles para la localización en coordinación con las fuerzas competentes, al tiempo que se pidió a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales.

El área donde se concentran los rastreos se ubica en las cercanías del Circuito de los Arrieros —ingresando pasando la figura geológica del Hongo—, con dirección a un refugio abandonado. No obstante, las condiciones del terreno hacen que la llegada de asistencia sea sumamente compleja: solo se puede avanzar en vehículos 4x4 por una huella marcada y luego completar el trayecto a pie.

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En ese marco, el subcomisario Matías Zárate, a cargo de la Comisaría 12°, explicó que la falta de señal en la zona dificulta gravemente las comunicaciones. Además, confirmó que las patrullas terrestres deberán realizar una exigente caminata de 13 kilómetros para alcanzar el punto exacto del presunto impacto.

Por tratarse de un área declarada Patrimonio de la Humanidad, los rescatistas trabajan en coordinación con Aeroparque para actuar con máxima celeridad sin afectar el entorno natural. El operativo se mantiene bajo el protocolo de máxima exigencia para arribar con el equipamiento médico necesario para asistir a los seis tripulantes.

En paralelo, la administración del Parque Provincial Ischigualasto decidió la suspensión total de sus actividades programadas para la jornada, cancelando las excursiones diurnas y el recorrido nocturno de Luna Llena.

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