Qué se sabe del accidente aéreo: las definiciones del secretario de Seguridad

Según explicó, la capacitación había comenzado el lunes con clases teóricas en la ciudad de San Juan, continuó el martes con prácticas en el Aeroclub de Pocito —actividad de la que incluso participaron periodistas para conocer el funcionamiento del helicóptero y del sistema de combate de incendios— y este miércoles debía completarse en Valle Fértil.

Delgado señaló que ese departamento fue elegido porque figura entre las zonas con mayor vulnerabilidad frente a incendios forestales y recordó que ese tipo de entrenamientos se realizan habitualmente en distintas provincias para unificar protocolos entre bomberos y brigadistas de todo el país.

Respecto del accidente, confirmó que el contacto con la aeronave se perdió después de las 10 de la mañana y aclaró que cualquier explicación sobre las causas deberá surgir exclusivamente de la investigación técnica.

En ese sentido, confirmó que la causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, con intervención del fiscal Francisco Maldonado, mientras que la Policía de San Juan, Criminalística y distintos organismos provinciales colaboran con las actuaciones.

También precisó que la zona del impacto permanecerá completamente preservada para permitir el trabajo de la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo encargado de determinar las causas de los accidentes aéreos en Argentina.

Delgado sostuvo que, de acuerdo con la información preliminar disponible, las condiciones eran aptas para realizar la operación aérea, aunque remarcó que ese aspecto también será analizado por los investigadores.

Otra de las confirmaciones fue que el helicóptero no pertenecía al Gobierno de San Juan, sino que era propiedad de una empresa privada contratada por la Agencia Federal de Emergencias para desarrollar la capacitación. Incluso recordó que la aeronave había sido utilizada el día anterior durante las prácticas realizadas en Pocito.

El secretario también explicó por qué el operativo de rescate demandará varias horas más. Indicó que el sitio donde cayó el helicóptero presenta una geografía extremadamente compleja: los equipos deben avanzar en vehículos hasta donde termina el camino transitable y luego caminar aproximadamente tres horas para llegar al lugar del siniestro.

Por esa razón, el traslado de los cuerpos se realizará durante la jornada del jueves, aprovechando la luz natural y una vez concluidas las primeras tareas periciales. Posteriormente serán llevados por vía terrestre hacia la ciudad de San Juan.

Mientras tanto, el operativo continúa desplegado en la zona del siniestro. Las fuerzas que participan del procedimiento montaron un campamento base en el refugio del Camino del Arriero, desde donde este jueves, alrededor de las 4 de la madrugada, partirán a pie los equipos que deberán recorrer aproximadamente una hora y media hasta el lugar del impacto.

Allí trabajarán peritos de Criminalística y especialistas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes realizarán las primeras pericias sobre la aeronave antes de iniciar el proceso de recuperación de los cuerpos. Una vez finalizadas esas tareas, las víctimas serán trasladadas en camillas hasta el campamento para su posterior derivación.

En cuanto a los homenajes, Delgado confirmó que el gobernador Marcelo Orrego puso todos los recursos del Estado a disposición de las familias, aunque aclaró que serán ellas quienes decidirán cómo despedir a las víctimas. Si resuelven realizar un funeral conjunto para los cuatro funcionarios provinciales, explicó, el Gobierno acompañará esa decisión.

Finalmente, reveló que los equipos de contención psicológica comenzaron a asistir a los familiares desde el momento en que se confirmó oficialmente que ninguno de los siete ocupantes había sobrevivido al accidente, una noticia que, según admitió, fue una de las más difíciles que debió afrontar la Secretaría de Seguridad desde el inicio de la gestión.