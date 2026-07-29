Del servicio público al combate del fuego: quiénes eran las víctimas del accidente aéreo

Participaba activamente de los operativos vinculados a incendios, contingencias climáticas y asistencia en situaciones críticas. Formaba parte de la delegación oficial que acompañaba la capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Germán Videla

Se desempeñaba como subjefe de la Policía de San Juan

Con una extensa trayectoria dentro de la fuerza, integraba la conducción policial y participaba de las acciones de coordinación operativa junto a otras áreas de seguridad y emergencias de la provincia.

Rubén Castro

Era el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan.

Durante años estuvo al frente de numerosas intervenciones ante incendios estructurales, forestales y distintos operativos de rescate. Era una de las máximas autoridades bomberiles de la provincia.

Jorge Carbajal

Ocupaba el cargo de segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan.

Formaba parte del equipo que trabajaba en la capacitación para fortalecer los protocolos de actuación en incendios forestales y coordinar el trabajo conjunto con organismos nacionales.

Andrés Bosch

Oriundo de Córdoba, era coordinador de la Región Centro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Especialista e instructor en incendios forestales, tenía a su cargo la coordinación operativa de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Su trabajo estaba enfocado en la logística, la seguridad de las operaciones y la utilización de medios aéreos para combatir incendios.

Rodrigo Aimetta

También cordobés, se desempeñaba como técnico regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Había llegado a San Juan para dictar la capacitación teórica y práctica destinada a bomberos y personal de seguridad sobre técnicas de combate de incendios con apoyo de helicópteros.

Matías Valenzuela

Era el piloto del helicóptero Bell 412 EP matrícula LV-KGR perteneciente a la empresa JasFly S.A., firma contratada para prestar servicios aéreos en operativos de combate de incendios. Oriundo de Buenos Aires, era el responsable de comandar la aeronave durante las prácticas previstas para esta semana en San Juan.

La aeronave se dirigía hacia una nueva instancia de capacitación cuando sufrió el accidente en una zona de difícil acceso entre Jáchal y Valle Fértil. Mientras continúan las tareas investigativas para establecer las causas del siniestro, San Juan despide a siete personas que cumplían funciones vinculadas a la protección civil, la seguridad pública y el combate de incendios forestales.