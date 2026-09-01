La emotiva carta del tío del piloto a Marisa Gil: "Tiene un valor incalculable"

Prueba de esto es una carta que le llegó a Marisa, firmada por Héctor Igal, tío del piloto, directamente desde General Belgrano, provincia de Bs. As.

Foto que adjuntó a la carta Héctor Igal junto a su sobrino Matías Valenzuela.

En la carta redactada de puño y letra, detalló:

“Con cariño y respeto, tengo el agrado de dirigirme a usted siendo tío del piloto al cual por su parte le hiciera la nota más emotiva y que me causara mucha emoción, realizada a quien en vida se llamara Matías Juan Pablo Valenzuela. Escuchar el momento de la entrevista, sus últimas palabras, fue para mí de un valor incalculable, más aún por haberlo acompañado en momentos de su vida, habiendo cumplido hasta el papel de padre. Por lo narrado, mi dolor es inmenso.

Su entrevista quedará en uno de los momentos más importantes de su vida y de mi propia vida.

Por lo expuesto, mi agradecimiento a usted. La saludo muy atte.

Crio inspector Héctor Rubén Igal.”

El sábado 29 de agosto se cumplió un mes de la tragedia aérea más grande que atravesó a la provincia y los sanjuaninos y allegados de las siete víctimas aún lloran a sus amigos y familiares.