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La emotiva carta del tío del piloto a Marisa Gil: "Tiene un valor incalculable"

El piloto Matías Valenzuela falleció junto a dos brigadistas y cuatro altos mandos sanjuaninos el 29 de agosto pasado, en la tragedia aérea de Ischigualasto.

A un mes de la mayor tragedia aérea en San Juan, ocurrida con la caída del helicóptero el 29 de agosto pasado en el Parque Ischigualasto, el dolor por las pérdidas irreparables sigue intacto en las comunidades de los siete fallecidos. En el accidente murieron el crio. Gral. Rubén Castro; crio. Insp. Jorge Carbajal; Carlos Heredia, dir. de Protección Civil; crio. Gral. Germán Videla; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, ambos brigadistas de AFE.

El día anterior a la tragedia, un equipo de Canal 8, integrado por la periodista Marisa Gil y el camarógrafo Claudio Pantuso, subió al helicóptero que fue piloteado por Matías Valenzuela y pudieron entrevistarlo acerca del vuelo y la capacitación en combate de incendios forestales que motivaba su presencia en la provincia.

Ese informe quedó clavado en la memoria y en los corazones de los sanjuaninos y de los familiares de cada una de las víctimas, que tuvieron la oportunidad de ver los últimos momentos de sus seres queridos, sus amigos, disfrutando de cumplimiento con el deber.

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Prueba de esto es una carta que le llegó a Marisa, firmada por Héctor Igal, tío del piloto, directamente desde General Belgrano, provincia de Bs. As.

Foto que adjuntó a la carta Héctor Igal junto a su sobrino Matías Valenzuela.

Foto que adjuntó a la carta Héctor Igal junto a su sobrino Matías Valenzuela.

En la carta redactada de puño y letra, detalló:

“Con cariño y respeto, tengo el agrado de dirigirme a usted siendo tío del piloto al cual por su parte le hiciera la nota más emotiva y que me causara mucha emoción, realizada a quien en vida se llamara Matías Juan Pablo Valenzuela. Escuchar el momento de la entrevista, sus últimas palabras, fue para mí de un valor incalculable, más aún por haberlo acompañado en momentos de su vida, habiendo cumplido hasta el papel de padre. Por lo narrado, mi dolor es inmenso.

Su entrevista quedará en uno de los momentos más importantes de su vida y de mi propia vida.

Por lo expuesto, mi agradecimiento a usted. La saludo muy atte.

Crio inspector Héctor Rubén Igal.”

El sábado 29 de agosto se cumplió un mes de la tragedia aérea más grande que atravesó a la provincia y los sanjuaninos y allegados de las siete víctimas aún lloran a sus amigos y familiares.

Matías Valenzuela. Foto: Canal 8.

Matías Valenzuela. Foto: Canal 8.

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