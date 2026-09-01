La emotiva carta del tío del piloto a Marisa Gil: "Tiene un valor incalculable"

A un mes de la mayor tragedia aérea en San Juan, ocurrida con la caída del helicóptero el 29 de agosto pasado en el Parque Ischigualasto, el dolor por las pérdidas irreparables sigue intacto en las comunidades de los siete fallecidos. En el accidente murieron el crio. Gral. Rubén Castro; crio. Insp. Jorge Carbajal; Carlos Heredia, dir. de Protección Civil; crio. Gral. Germán Videla; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, ambos brigadistas de AFE.
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El piloto Matías Valenzuela falleció junto a dos brigadistas y cuatro altos mandos sanjuaninos el 29 de agosto pasado, en la tragedia aérea de Ischigualasto.