Tras fracasar la paritaria universitaria, habrá paro este miércoles

"De este modo, la propuesta consolidada por el Poder Ejecutivo alcanza un incremento total del 6% para el personal docente de la actividad universitaria", detalla el texto.

Pese a la medida de fuerza pautada para el miércoles 2 de septiembre, el Gobierno retomará las negociaciones el jueves 17.

PARO UNIVERSITARIO

Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario de Formación de la CTA, dialogó con la prensa al término de la reunión e informó: "Como Frente Gremial Universitario vamos a un paro de 24 horas mañana, y el jueves 3 de septiembre nos reunimos en Bariloche en ocasión del plenario del Consejo Universitario Nacional; allí tomaremos decisiones sobre las medidas de fuerza futuras ante este Gobierno que incumple constantemente, mientras intenta romper los moldes en que la universidad pública tiene sentido para esta sociedad".

Y marcó: "Está claro que el Gobierno genera esta instancia paritaria a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia, ya que tienen tres días para informar el avance en el cumplimiento de la cautelar y no han hecho nada”.

En esa línea, Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó: “Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”.

Por lo tanto, afirmó: “Está claro que la Subsecretaría de Políticas Universitarias no intenta moderar el conflicto, sino que lo va a profundizar cada vez más”.

Agencia NA