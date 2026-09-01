Hasta el viernes, pueden inscribirse para el concurso de ingreso al Poder Judicial

Quiénes pueden participar

Entre los principales requisitos se encuentran ser mayor de 18 años, tener nacionalidad argentina —por nacimiento, naturalización u opción—, acreditar dos años de residencia en la provincia de San Juan y contar con el título de enseñanza secundaria o polimodal completo.

En el caso de las personas de 35 años o más, deberán acreditar oportunamente los aportes jubilatorios anteriores.

Las personas con discapacidad deberán declarar esa condición al momento de completar el formulario y presentar posteriormente el certificado correspondiente cuando sea solicitado. Según la discapacidad acreditada, se determinará si corresponde realizar alguna adaptación para las distintas evaluaciones.

El concurso contempla cinco instancias eliminatorias, por lo que será necesario aprobar cada una para poder avanzar.

La primera será una prueba de dactilografía, en la que los aspirantes deberán escribir correctamente 100 palabras de un texto jurídico en cuatro minutos. Luego se realizará una prueba de ortografía, con un texto que deberá ser corregido en cinco minutos.

La tercera instancia será un curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado, compuesto por nueve módulos sobre distintas materias vinculadas al Derecho y al funcionamiento de organismos judiciales. Para aprobarlo será necesario completar todos los módulos y el correspondiente cuestionario de entrenamiento dentro del plazo establecido.

Posteriormente, los postulantes deberán afrontar una Prueba de Conocimientos Teóricos, que tendrá 100 preguntas y exigirá un mínimo de 71 respuestas correctas en 75 minutos.

La última instancia será una entrevista personal, cuya asistencia será obligatoria.

Dónde realizar la inscripción

Los interesados pueden consultar toda la información y acceder al proceso de inscripción a través de la página oficial del Poder Judicial de San Juan, durante el período habilitado: del 1 al 4 de septiembre hasta las 12.

Ante dudas o consultas específicas, se encuentra disponible el correo [email protected] y el teléfono 4222611, internos 363, 372 y 373.

El concurso se realiza en cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Provincial, que establece que el acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a la realización de concursos, y en el marco de las atribuciones otorgadas a la Corte de Justicia por el artículo 207, inciso 2.