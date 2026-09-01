El Gobierno sumó a los municipios al COPRE ante el pronóstico de lluvias y crecientes

El encuentro tuvo inicialmente un carácter informativo. Se brindó un panorama de los pronósticos relacionados con el fenómeno de El Niño y las precipitaciones previstas, y se explicó el trabajo que ya viene desarrollando el Gobierno provincial a través de la Dirección de Hidráulica, Vialidad Provincial y otras áreas, además de la articulación con empresas privadas en los departamentos donde se identifican mayores necesidades.

Achem destacó que San Juan cuenta con 23 estaciones climáticas provinciales, cuyo funcionamiento permite fortalecer el seguimiento de las condiciones meteorológicas. A esto se suma el trabajo coordinado con Mendoza y Córdoba en materia de radares y datos climáticos, con el objetivo de contar con información anticipada que permita mejorar la capacidad de respuesta.

El funcionario señaló que las importantes nevadas registradas representan una buena noticia por el aporte de agua a las reservas hídricas, aunque advirtió que uno de los principales riesgos está asociado a las lluvias y las crecientes que puedan producirse.

Obras, limpieza y prevención en cada departamento

Como parte de la incorporación de los municipios al esquema de emergencia, durante la próxima semana comenzarán reuniones más específicas entre cada comuna y el Comité de Emergencia. El objetivo será identificar zonas críticas y establecer protocolos de actuación particulares para cada departamento.

En este sentido, Achem explicó que el abordaje contempla tanto trabajos provinciales como tareas propias de los municipios. Hidráulica y Vialidad ya trabajan sobre cauces y sectores de competencia provincial, mientras que los municipios deberán reforzar la limpieza de acequias y canales, retirar residuos, yuyos y elementos del arbolado que puedan obstruir el paso del agua y generar desbordes.

También se les solicitará trabajar con las comunidades ubicadas en zonas de riesgo, especialmente aquellas cercanas a ríos o sectores susceptibles de sufrir desbordes, además de preparar sus equipos de emergencia, asistencia social y posibles lugares de evacuación.

El secretario de la Gobernación remarcó que algunos cauces atraviesan más de un departamento, por lo que la planificación deberá realizarse de manera conjunta y regional. Como antecedente mencionó la creciente registrada en enero de este año en Zonda, que tuvo impacto también en Ullum y Rivadavia y requirió la coordinación entre los tres municipios.

También se suma el sector privado

El esquema de emergencia contempla además la participación del sector privado. El Gobierno provincial ya tomó contacto con empresas constructoras, mineras y otras firmas que cuentan con maquinaria para solicitar que esos recursos puedan estar disponibles ante una eventual emergencia.

“Todos los sanjuaninos estamos en emergencia”, señaló Achem al destacar que, aunque la coordinación estará a cargo del Comité de Emergencia y los municipios, la prevención y el cuidado requieren del compromiso de toda la comunidad.

Otro de los puntos centrales será fortalecer la comunicación ante eventuales situaciones de riesgo. El Comité de Crisis contará con un equipo específico de comunicación encargado de brindar información oficial.

En este sentido, Achem pidió a la población prestar especial atención a las alertas emitidas por los organismos oficiales y evitar la difusión de información no confirmada que pueda generar preocupación o pánico innecesario.

El funcionario adelantó que habrá un canal formal de difusión, que se dará a conocer próximamente y que estará vinculado a Defensa Civil, organismo que ya cuenta con reconocimiento y respaldo oficial para comunicar las alertas a la población.